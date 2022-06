El aire acondicionado portátil que está volando de las tiendas es este

Tener aire acondicionado es toda una necesidad actualmente, pero en el caso de que no desees gastar demasiado en la factura de la luz o no tengas la posibilidad de gastar todo lo que supone instalar aire acondicionado en casa, la opción de recurrir al que es portátil se convierte en la solución más factible de todas y a la que recurren muchísimas personas estos días intentando escapar a las sofocantes temperaturas que llevamos días sufriendo. Por este motivo, si estás buscando el aire acondicionado portátil mejor valorado de todos, no dejes escapar el modelo que ahora te mostramos porque literalmente, ¡está volando de las tiendas!.

El aire acondicionado portátil que arrasa

En los últimos años, la venta de aires acondicionados portátiles ha crecido mucho en España. Este tipo de aparatos suelen gastar mucho menos que el aire acondicionado que requiere de toda una instalación, son más económicos y filtran el aire y refrescan el ambiente de forma más eficaz que un ventilador convencional. Si tú también te has decidido a comprarte un aire acondicionado portátil de una vez por todas, que sepas que en Bauhaus tienen el que está arrasando actualmente en el mercado.

Se trata del modelo Eve de la marca Snowair que cuenta con una capacidad de refrigeración de 1.738 frig/h, de modo que es realmente eficaz para habitaciones de un tamaño de hasta 16 m² lo que hace que sea el que más se está vendiendo si por las noches deseas dormir tranquilamente y sin notar el calor sofocante.

El modelo cuenta con una pantalla display LCD para que te sea fácil elegir la temperatura y también si lo deseas lo puedes programar para que se apague cuando quieras y con ello, que no tengas que estar haciendo un gasto extra. Además para un manejo más sencillo y cómodo incluye mando a distancia.

Cuenta también con un eficaz sistema de evaporización y varios modos de climatización ya que además de refrescar el ambiente sirve también como deshumidificador y para ventilación. Su clasificación energética es A.

El precio de este modelo podría superar fácilmente los 200 euros, pero lo cierto es que lo tienes en Bauhaus a un precio de 189 euros, de modo que se convierte en el aire acondicionado portátil más deseado del mercado estos primeros días de verano y puedes ser también tuyo si te haces con él antes de que se agote. Disponible en las tiendas de Bauhaus y en su página web.