Los agricultores canarios ponen el grito en el cielo: «El plátano de Canarias está en alerta roja y…»

El cultivo que durante generaciones ha sido emblema de las islas Canarias y motor económico para miles de familias atraviesa un momento crítico. El plátano de Canarias, apreciado en toda España por su sabor y calidad, se encuentra en lo que los propios productores califican como «alerta roja».

El desplome de los precios ha colocado a los agricultores en una situación límite, donde el esfuerzo diario apenas alcanza para cubrir una mínima parte de los costes de producción.

La denuncia es unánime: mientras el campo agoniza, las instituciones y organismos encargados de velar por el sector permanecen inmóviles. Ante este panorama, la incertidumbre crece y los plataneros advierten que, de no actuar con urgencia, este cultivo podría convertirse en una reliquia del pasado.

Según informa Planeta Canario, la plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano señala que hoy en día apenas perciben unos 30 céntimos por kilo en la mejor categoría de plátano comercializado, lo que supone cerca de una quinta parte de lo necesario para cubrir gastos de cultivo y mantenimiento.

Esta diferencia abismal, según sostienen, los arrastra a pérdidas continuas y amenaza la viabilidad de sus explotaciones.

El descontento no sólo se centra en el mercado, sino también en la gestión de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan). Acusan a la entidad de mantener un modelo opaco, con escasa comunicación y sin medidas efectivas para revertir la crisis.

A juicio de muchos agricultores, los beneficios terminan lejos del campo, mientras ellos cargan con los costes y la incertidumbre.

El sector no olvida la gestión de Domingo Martín, expresidente de Asprocan, a quien responsabilizan de priorizar la estructura de la organización sobre las necesidades reales del agricultor.

Su sucesor, Carlos Rendón, tampoco ha generado confianza. Los productores lo acusan de inmovilismo y de perpetuar un sistema de comercialización que, según dicen, sólo les deja «ingresos ruinosos».

En el ámbito institucional, las críticas alcanzan al Gobierno de Canarias. La destitución del exdirector general de Agricultura Javier Taño y la llegada de Juan Ramón Marín, así como la labor del consejero Narvay Quintero, son señaladas como factores que no han supuesto avances para el sector.

Los agricultores reclaman un liderazgo real y políticas que permitan enderezar el rumbo antes de que el daño sea irreversible.

Más allá de los números, lo que está en juego es una parte esencial de la identidad cultural y social del archipiélago. El plátano no es únicamente un producto agrícola, sino una forma de vida que ha pasado de generación en generación.

Sin medidas urgentes, advierten los productores, el cultivo podría desaparecer como opción rentable, quedando reducido a un recuerdo.

El sector exige mayor transparencia en la gestión de los fondos y una estrategia que garantice precios justos. Mientras tanto, la voz del campo resuena con fuerza: salvar al plátano canario es salvar a miles de familias y preservar una tradición que forma parte del alma de las islas Canarias.