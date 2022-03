El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmaba hace unos días que había barcos de aprovisionamiento de maíz originario de Brasil y Argentina con dirección a España, para garantizar el abastecimiento de los ganaderos que ya estaban barajando sacrificar animales para reducir el consumo de cereales. Pero, hasta el próximo 12 de abril, el pienso importado no llegará a nuestras costas, mermando aún más si cabe el stock de alimentos para animales que estaba bajo mínimos tras la invasión rusa de Ucrania.

«Esos barcos llegarán a puertos españoles el 10 o el 12 de abril. Lo cual es muy afortunado porque para mediados de abril ya no quedaba físicamente materia prima para hacer piensos, por lo cual, aunque muy justo, esperamos poder salvar el suministro. Sin embargo, el problema de desabastecimiento y qué impacto va a tener en los precios es algo que a día de hoy no sabe nadie» afirma el director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales, Jorge de Saja.

Y la huelga del transporte ha dado la puntilla al sector. «El problema del paro es que con esa materia prima que hay disponible, que es poca, tenemos grandes dificultades para hacerla llegar a las fábricas de piensos y luego, una vez transformada, poder llevar las explotaciones ganaderas. El impacto está siendo tremendo hasta unos niveles que nunca se han visto. Ya no estamos hablando de precios, ya no estamos hablando de desabastecimiento físico, de materias primas, estamos hablando de la inacción del Gobierno. Porque no está mal recordar que hasta el jueves de la semana pasada el Gobierno decidió que no había huelga» sentencia De Saja.

«La situación actual es muy preocupante, de verdadero desabastecimiento, sobre todo en Extremadura, también en Andalucía y en menor medida en otras comunidades autónomas. No en todas, pero sí en bastantes, en el que hay un problema muy gordo de desabastecimiento, por lo cual no se está pudiendo tampoco hacer alimentos que necesitan los animales» alerta el director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos Para Animales.

Medidas de Bruselas para el campo

La Comisión Europea (CE) ha confirmado las medidas que va a adoptar para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania sobre el sector agroalimentario, así como las acciones para atenuar las consecuencias del incremento de los precios del gasóleo en el ámbito pesquero.

«La Comisión anunció propuestas muy concretas para poder asegurar esa preservación de las capacidades de producción (en el sector agroalimentario)», indicó el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea, al término de una reunión de ministros de la UE.

El Ejecutivo comunitario confirmó durante el encuentro su visto bueno a la concesión de ayudas para el almacenamiento privado de la carne de cerdo, que tiene el objetivo de mejorar los precios al reducir la oferta en este sector. También confirmó, dijo el ministro francés, la «movilización de la reserva de crisis», una herramienta de la Política Agrícola Común (PAC) que cuenta con 500 millones de euros.

Asimismo, la CE certificó que se podrán utilizar las tierras en barbecho para realizar cultivos adicionales y anunció la puesta en marcha de un marco temporal de ayudas de Estado para que los gobiernos nacionales también presten su propio apoyo. «Estos cuatro anuncios han sido validados por el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski y los textos de aplicación deben publicarse en los próximos días, porque el emplazamiento para la publicación de buena parte de esos textos es el día 23 de marzo, dentro de 48 horas», expuso Denormandie.