Adiós a las devoluciones de los mutualistas: Hacienda las frena a partir de este día

Hacienda frena a partir de este día las devoluciones de los mutualistas, por lo que, al final estos mutualistas a los que se les debe dinero pueden ver paralizado el proceso. No será un freno total, sino que simplemente acabará siendo un proceso que frenará de forma temporal, hasta la llegada de una nueva ley que pueda hacer que se recupere a mayor velocidad ese dinero que se quedó en manos equivocadas durante demasiado tiempo, tal y como hemos descubierto.

Los mutualistas pueden ver llegar esta cantidad de dinero que todo el mundo deseaba tener en su poder, pero lo que nadie hubiera esperado es que este proceso fuera un poco más lento de lo esperado. Lo que hace unos meses se transformó en una sorpresa para algunos, ha acabado siendo una dura realidad en determinados elementos que quizás ahora podremos tener en cuenta o al menos, intentarlo. En un cambio que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Un proceso cambiante que ha acabado siendo más largo de lo esperado. Hacienda ha puesto el freno a las devoluciones, ante una poderosa razón que debemos conocer.

Hacienda frena las devoluciones a partir de este día

Las normas las pone siempre Hacienda. En cualquier proceso con la administración debemos tener en cuenta que es la propia Agencia Tributaria la que hará realidad una serie de cambios que, hasta el momento, debemos empezar a gestionar, en especial todo lo que tiene que ver con nuestro dinero.

Ese dinero que pagamos de más y hasta el momento, vuelve a través de la renta será en esencial un punto de inflexión con determinadas transformaciones que quizás debemos tener en cuenta. Ahora más que nunca es el momento de tener en mente una devolución que puede acabar desapareciendo por momentos.

La Agencia Tributaria manda un poderoso mensaje a través de una normativa propia que hay que tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. A los mutualistas y a todos aquellos que tendrán que afrontar algunos problemas si dependen de este dinero, pueden tener más de una situación cambiante que será fundamental que conozcamos. Hay una poderosa razón para que los mutualistas que no han cobrado todavía, no lo hagan, es algo que debemos conocer y que quizás nos afecte de lleno.

Adiós a las devoluciones de los mutualistas

El Proyecto de Ley que crea el impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas para congelar todas las solicitudes aún no pagadas por Hacienda. De esta manera, mientras se crea esta ley, las devoluciones se paralizarán, por lo que, lo más probable es que no se cobre el dinero que se había pedido hasta un 2025 en el que todo puede volver a cambiar.

Tal y como nos informaba la seguridad social hace unos meses: «La Agencia Tributaria ha habilitado en su Sede electrónica un formulario para solicitar las devoluciones del IRPF correspondientes al período 2019- 2023 de pensionistas de jubilación e incapacidad permanente que cotizaron a mutualidades. No es necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación. La Seguridad Social ya ha enviado a la AEAT la información necesaria, incluida la vida laboral de los solicitantes. Tampoco es necesario que los pensionistas soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, ningún tipo de certificado o informe, ni siquiera la vida laboral. En caso de que no se pueda resolver una solicitud concreta con la información disponible, la Agencia Tributaria pedirá a los interesados posteriormente que aporten la documentación necesaria para su tramitación».

Un trámite que muchos hicieron y que no se ha quedado en saco roto, sino todo lo contrario. Cuando Hacienda vuelva a trabajar por las devoluciones que quedan pendientes, seguramente podrán volver a cobrar esas cantidades de dinero que son de cada uno ya que pagaron de más.

En su momento, fue un error que se ha subsanado con el paso del tiempo y que seguramente podremos volver a tener en cuenta, en especial en estos días en los que cada euro cuenta. Ese dinero que se cobra debe empezar a llegar de forma directamente a unas cuentas corrientes en las que cada euro será una realidad en unas jornadas en las que es imprescindible disponer de estas cantidades.

Hay algunos mutualistas a los que ya les han pagado varios cientos de euros, por lo que, quizás acaben recibiendo esta cantidad de euros de forma ejemplar. Con un dinero a final de mes que puede suponer una pequeña alegría, dentro de unos días en los que las subidas de precios son los que reinan, aunque la realidad puede darnos la sorpresa de cobrar ese dinero que como mutualista nos puede llegar de forma directa.