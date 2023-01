Adiós al cosmético que más funcionaba de Mercadona: «Traedlo de vuelta»

La retirada de productos del mercado, así como la llegada de otros nuevos, son movimientos habituales en los supermercados, y en general en cualquier establecimiento, y lo cierto es que en ocasiones se puede causar cierto revuelo con productos que desaparecen, sobre todo cuando se confirma que no van a volver. Te contamos la tristeza en redes sociales por la desaparición de un cosmético de Mercadona que realmente funcionaba con eficacia: «Traedlo de vuelta, por favor».

Mercadona es uno de los supermercados que más mueve su stock, y cada semana recibe nuevos productos pero también retira otros, en algunos casos retiradas temporales para mejorarlos y en otros definitivas, ya sea por no venderse lo suficiente o por cualquier otro motivo. Sea como sea, estas decisiones pueden causar diferentes reacciones entre el público, especialmente entre aquellas personas que utilizaban los productos que se han retirado.

Las redes sociales son actualmente una de las mejores vías de comunicación de las empresas con el público, y Mercadona se toma mucho tiempo cada día en atender todas las consultas y quejas que llegan a través de todas ellas, siendo Twitter la que más interacciones suele generar, sobre todo en lo que a dudas sobre productos se refiere. En este caso, un usuario se ha dirigido a la cadena valenciana para preguntar por un cosmético que ya no encontraba en sus establecimientos.

@Mercadona habéis eliminado el exfoliante de carbón activado de vuestros productos? Era el único que me funcionaba 😩😩😩 bring it back!!! Please 🙏🏾

— Yeray Sanmar (@yeraysm) December 30, 2022