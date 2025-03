ACS ha fichado a la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera como asesora en digitalización para su compañía. Pardo de Vera fue secretaria de Estado de la ministra socialista Raquel Sánchez entre 2021 y 2023. Dado que ya hacen 2 años de su salida de la política, no ha necesitado la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para aceptar su nuevo cargo en la constructora. La ex secretaria realizará tareas de asesoramiento al equipo de Florentino Pérez, aunque, si bien es cierto, continuará con las colaboraciones que mantiene con otras empresas como asesor independiente.

La ex secretaria ha demostrado ser, sin duda, una figura muy relevante en el sector de la ingeniería, con un amplio conocimiento de las áreas de trabajo de las que se encargará de ahora en adelante en ACS. Además, representa un fichaje muy positivo para la constructora española, pues se trata de una de las personas con más capacidad en el negocio de infraestructuras y transportes de la primera legislatura de Pedro Sánchez.

Desde su salida de la política, Pardo de Vera ha participado activamente en el sector privado, concretamente en Asval, una organización que protege los derechos de los propietarios, incluidas empresas, de pisos en alquiler, y posteriormente en la compañía Revenga Ingenieros.

A finales de 2023, unos meses después de dejar su cargo como secretaria de Estado, su nombramiento como presidenta de Asval se paralizó, ya que no se había cumplido el periodo de dos años de incompatibilidad tras dejar un cargo público y tomar uno privado, y requería el permiso del Gobierno.

Más tarde, en julio de 2023 la ex secretaria pasó a formar parte del consejo de administración de Revenga, aunque tuvo que esperar un año para oficializar el nombramiento. Una vez que recibió la carta de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Interés, pudo hacer oficial su entrada en la junta directiva.

No obstante, el pasado mes de enero, Pardo de Vera dejó el cargo en esta empresa y, ahora, una vez se han cumplido los dos años de incompatibilidad, ha entrado en la multinacional constructora de Florentino Pérez.

En esta ocasión, como ya mencionamos anteriormente, la asesora en digitalización no ha requerido el permiso del Gobierno, tras haber transcurrido más de dos años desde que dejó el Ministerio, en febrero de 2023.

Isabel Pardo, el nuevo fichaje de ACS

La nueva senior advisor en digitalización de ACS finalizó sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de La Coruña en el año 2001, concretamente en la propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Entre 2002 y 2007 trabajó en empresas como Sondeos, Estructuras y Geotecnia y en la pública Ineco. Se incorporó a la compañía Adif en el año 2007 y ese mismo año terminó con éxito los programas académicos Executive MBA-Ciclo Operativo del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) y Nuevos gestores Adif de Esade Business School dos años después.

En 2015 tomó el cargo de directora de Movilidad e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra, y el año siguiente se reincorporó a Adif como directora general. Desde 2018 fue presidenta de la ferroviaria hasta 2021, cuando fue nombrada secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, hasta 2023.