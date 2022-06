Abengoa alegó a la SEPI que arriesgara como Terramar: «Ellos doblan su inversión si entra en concurso»

Abengoa solicitó a la SEPI en su escrito de alegaciones a la negativa del organismo a rescatar a la ingeniería sevillana que arriesgara con esta inversión igual que estaban arriesgando los inversores privados, en referencia al fondo Terramar. Así lo desvela la propia SEPI en su informe de respuesta a esas alegaciones, comunicado a la empresa en la mañana de este martes y al que ha tenido acceso este diario, en el que el organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, responde con contundencia: «Terramar aspira a hacerse dueño del 70% de la compañía, e interviene con una cláusula que en caso de concurso de la compañía multiplica por 2,5 veces el valor de su inversión; por tanto, si su inversión es exitosa obtiene cuantiosas plusvalías, y si resulta fallida se habrá hecho con la práctica totalidad de los activos que en fase de ejecución realizará».

Así lo explica la SEPI en su informe, de 17 páginas: «Por último, la compañía en sus alegaciones señala –dicho sea sintéticamente- que el FASEE no debería asumir menos riesgos que otros, aludiendo con ello a la entrada del inversor Terramar. Sobre esta cuestión cabe señalar lo siguiente: (i) el grado de riesgo con que se gestionan los fondos privados y los públicos no es el mismo; lo cierto es que los 249 millones solicitados del FASEE no parece que haya ningún inversor o financiador privado dispuesto a aportarlos; (ii) Terramar aspira a hacerse dueño del 70% de la compañía, e interviene con una cláusula que en caso de concurso de la compañía multiplica por 2,5 veces el valor de su inversión; por tanto, si su inversión es exitosa obtiene cuantiosas plusvalías, y si resulta fallida se habrá hecho con la práctica totalidad de los activos que en fase de ejecución realizará. El FASEE no fue creado para una finalidad como la pretendida por Terramar».

Hay que añadir que en otro momento del informe, la SEPI insiste: «Numerosos acreedores, Abengoa, S.A. y la propia Terramar (recuérdese que multiplica por 2,5 veces su inversión en caso de concurso) pueden encontrar como una situación favorable promover el concurso de Abenewco1».

Fondo polémico

La aparición de este fondo como único salvavidas de la empresa ha sido polémica. Apoyado por los bancos acreedores y rechazado por los minoritarios, primeros accionistas de la matriz con un 21,7% del capital, Terramar se ha garantizado desde el principio el cobro de Abengoa de 400.000 euros si la operación fracasaba, como finalmente ha ocurrido. Son los únicos que van a salir ganando con esta operación tuviese el final que tuviese, como denuncia la SEPI.

El tono utilizado por el organismo para responder a la petición de que arriesgara dinero público es el tono que utiliza en todo el escrito de respuesta a las alegaciones. La SEPI repite los argumentos del primer informe para denegar el rescate -los riesgos por los procesos judiciales abiertos y la poca credibilidad del plan de viabilidad, lo que dificulta recuperar el dinero- y recuerda por ejemplo que la compañía tardó un año en responder a las peticiones de más información que hacía la SEPI. Así lo señala: «Si bien la solicitud inicial data de marzo de 2021, no fue hasta el mes de febrero de 2022 cuando se dispuso de un perímetro definido de Solicitantes y Beneficiarias, junto con su Plan de Viabilidad, y hasta abril y mayo de 2022 y en el marco de la última subsanación requerida, cuando se ha dispuesto de información suficiente para poder analizar si cumplen todos los criterios de elegibilidad, a pesar de que la documentación ha sido reclamada insistentemente por parte del Fondo y de sus asesores, jurídico y financiero, a lo largo de todo el procedimiento».

En definitiva, la SEPI reitera en su escrito de 28 de junio, en respuesta a las alegaciones presentadas por Abengoa el 23 de junio, que no procede el rescate de la firma.