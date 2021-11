La subida de los precios de las materias primas y la energía se está haciendo insostenible para muchos sectores. Este es el caso de la restauración que ha visto como a lo largo de los últimos meses tanto los precios de las materias primas como los costes energéticos se han disparado hasta niveles muy difíciles de asumir para los empresarios y las compañías. Ante esta situación el sector asegura que si la situación se prolonga «los precios subirán».

«Nos consta que la intención de los operadores comerciales es la de ser sensibles con la situación y tratar de mantener los precios. Pero tenemos que entender que si finalmente este contexto de precios al alza se convierte en algo estructural, las empresas no tendrán más remedio que trasladar estos incrementos al consumidor final», ha asegurado el presidente de Marcas de Restauración, Carlos Pérez Tenorio durante la presentación del IV Anuario de la Restauración de Marca.

«La energía, la logística y el transporte, que afecta a toda la cadena de valorar, y las materias primas son los principales incrementos que está sufriendo el sector, que no ha podido parar esta ola inflacionista», ha subrayado.

El socio responsable de Consumo y Distribución de KPMG en España, Enrique Porta, ha reconocido que es «innegable» que hay un incremento de los costes. «Los operadores del sector son conscientes de los esfuerzos que están haciendo las familias y no quieren afectar a la recuperación del consumo y están haciendo un esfuerzo tremendo para no trasladarlos. Hay que ver si es coyuntural o estructural, pero si pasan muchos meses con estos incrementos algo se tendrá que trasladar», ha advertido, al tiempo que ha reiterado que «nadie quiere desincentivar el consumo por un alza de precios que no esté justificada».

Empleo

Por otro lado y ante la falta de profesionales de hostelería que está viviendo el sector, Porta ha explicado que tras un año y medio con cierres, los trabajadores han tenido que «buscarse la vida y reinventarse profesionalemente». «Intentar recuperar esa mano de obra probablemente sea difícil a corto plazo. Entendemos que habrá un proceso de recuperación, pero requerirá un tiempo de adaptación. El nivel de recuperación del sector está siendo rápido, pero es difícil recuperar el personal con la misma rapidez», ha precisado.

Pérez Tenorio ha señalado que la restauración de marca ha notado menos la escasez de profesionales de la hostelería. «De momento no estamos siendo perjudicados. Me consta que el resto del ‘foodservice’ ha tenido un problema importante en verano y ahora para la campaña de en Navidad lo ha vuelto a tener. Quedan pocas personas en este sector en ERTE afortunadamente», ha subrayado.

El informe constata que la restauración de marca ha elevado su cuota de mercado un 31% sobre la restauración comercial hasta septiembre, lo que supone seis puntos más que al cierre de 2019, según recoge el IV Anuario de la Restauración de Marca en España, presentado por Marcas de Restauración, The NPD Group y KPMG.