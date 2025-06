5 productos de Mercadona que jamás faltan en la cesta de las Futurlife: perfectos para el verano

Ahora que comenzamos a notar como el calor aprieta, también empezamos a pensar en los menús que vamos a comer a lo largo del verano, cuando es más que evidente que nos apetecen comidas más frescas, ligeras y prácticas, pero eso no significa renunciar a lo saludable. Precisamente por eso, muchas personas empiezan a mirar con más atención las etiquetas, los ingredientes y el valor nutricional de lo que echan al carrito. Y si hay un lugar en el que encontrar soluciones fáciles, ricas y asequibles, ese es Mercadona, con propuestas como los 5 productos que ahora os mostramos.

Desde el perfil de Instagram @FutureLife21, las expertas en nutrición Elena y María, ambas bioquímicas y especialistas en alimentación, se han convertido en auténticas referentes para quienes buscan cuidar su salud sin complicarse demasiado. Con una mezcla de ciencia y cercanía, recomiendan opciones accesibles para el día a día, y su lista de imprescindibles de Mercadona no tiene desperdicio y además so perfecto para el verano. De este modo, hemos recopilado sus favoritos (los que aseguran que siempre están en su cesta) y que, por cierto, también se están haciendo virales entre quienes quieren alimentarse mejor sin perder tiempo en la cocina. Aquí te los contamos con detalle, para que tú también puedas sumarlos a tu verano.

5 productos de Mercadona que recomienda Futurlife

El primero de los productos que os queremos recomendar o que de hecho, nos muestran desde la cuenta de @FutureLife21, es el gazpacho fresco Hacendado. Envasado en botella de un litro y con un precio de 2,70 euros, este gazpacho es uno de los más celebrados por su sabor auténtico, su textura natural y su composición limpia. No lleva colorantes, ni conservantes, ni espesantes artificiales. Solo verduras frescas, aceite de oliva virgen extra, vinagre y un toque justo de sal.

Para esta cuenta de Instagram, es una solución perfecta para cuando no tienes tiempo de prepararlo en casa pero no quieres renunciar a un alimento fresco, hidratante y lleno de antioxidantes. Lo puedes tomar como primer plato, como tentempié a media mañana o incluso como bebida entre horas. Y además, sienta de maravilla en los días de calor intenso. Un clásico del verano que cumple con nota.

Pan de fibra y sésamo Hacendado

Estas tostas integrales, finas y crujientes, están hechas con harina 100% de centeno integral y una buena cantidad de fibra, lo que las convierte en una opción ideal para el desayuno, la merienda o como base de canapés rápidos y sanos. Cuestan 1,13 euros el paquete de 26 unidades y tienen un sabor suave, ligeramente tostado, que combina genial tanto con dulce como con salado.

Por otro lado, desde @FutureLife21 recomiendan que nos puede servir incluso para hacer pan rallado casero.

Dátiles desecados sin hueso Hacendado

Son dulces, energéticos, versátiles y naturalmente ricos en fibra. Los dátiles sin hueso de Mercadona (2,25 euros por 350 gramos) son uno de los snacks saludables más populares entre quienes buscan alternativas al azúcar refinado. Y es que además de usarlos como picoteo rápido, se pueden añadir a batidos, yogures, postres caseros o incluso como base para hacer barritas energéticas en casa. Los recomiendan además junto a los frutos secos naturales Hacendado como las nueces o avellanas.

Cereales de espelta integral 0% azúcares añadidos Hacendado

Otro producto que no falta en esta lista de recomendaciones, son los copos de espelta integral de Mercadona (1,70 euros el paquete de 400 g) y que son puros, sin azúcares añadidos ni ingredientes extraños, y con un alto contenido en fibra que favorece el tránsito intestinal.

Queso tierno de cabra Hacendado

Este queso ha conquistado incluso a quienes no suelen ser fanáticos del queso de cabra. Tiene una textura suave, cremosa pero firme, y un sabor delicado que no resulta agresivo. Por todo ello, no falta tampoco entre las recomendaciones. Mercadona vende la cuña de 350 g a 4,73 euros. Ideal para ensaladas frescas, bocadillos, o incluso como tentempié acompañado de fruta o frutos secos.

Y por último, se recomienda un extra y que no es otro que el chocolate negro. En concreto, las expertas recomiendan el chocolate negro al 85% en porciones y el chocolate negro al 99% en tableta. Son opciones ideales para quienes quieren un toque dulce sin renunciar a un producto con buenos ingredientes, sin azúcares añadidos y con beneficios antioxidantes.

El primero (3,80 euros el paquete de 200 g) es perfecto para tomar un cuadradito después de comer o como acompañamiento del café. El segundo, mucho más intenso (2,70 euros la tableta de 100 g), es para paladares valientes, pero también para quienes buscan el máximo contenido en cacao sin trampa ni cartón.

Todos estos productos se pueden encontrar en la sección habitual de alimentación de Mercadona. No hace falta reservarlos ni buscar en tiendas especiales: están disponibles en la mayoría de supermercados de la cadena. Lo mejor es que combinan bien entre sí, por lo que puedes montar un desayuno, una comida ligera o una cena fresca solo con ellos. Además, son fáciles de conservar, no necesitan preparación complicada y son perfectos para llevar de viaje, a la playa o tener a mano en la nevera.