Las 5 batamantas de Primark con forro de peluche perfectas para acurrucarse este otoño e invierno

Estando en plena temporada de otoño y ya con el cambio de hora, muchas son las personas que comienzan a sacar sus mantas, nórdicos y todas aquellas prendas textiles que sean cálidas y confortables para estar en casa, contando también con las batamantas que en los últimos años parece que han vivido todo un «boom». Estas no dejan de ser batas que se pueden colocar como si fuera una sudadera, por lo que son más amplias y cómodas y con ellas nos sentimos como si nos cubriera una manta. Las también llamadas «snuddies» están presentes en muchas tiendas, pero son las batamantas de Primark las que están arrasando.

Las batamantas de Primark se presentan en diferentes colores, estilos y precios, pensadas para todos los gustos y preferencias y perfectas para acurrucarse en el sofá o en la cama durante esta temporada, o sencillamente para estar cómodo y abrigado en casa. Desde tonos sobrios hasta estampados de personajes icónicos, Primark ha diseñado esta línea con materiales suaves y calentitos que aseguran la máxima comodidad sin perder un ápice de estilo. Su corte por encima de la rodilla y sus tejidos de poliéster y elastano con forro de peluche son los ingredientes perfectos para una prenda duradera y resistente al uso diario. A continuación, te presentamos cinco opciones de snuddies o batamantas que Primark ha lanzado para esta temporada, cada una con sus particularidades y encanto. Todas ellas además con precios económicos de modo que no las dejes escapar porque están arrasando.

Las 5 batamantas Primark que están arrasando

Desde la Snuddie extrasuave en gris marengo hasta la divertida Snuddie de Toy Story de Disney, estas batamantas son una excelente inversión para quienes buscan un refugio en su propio hogar. Descubre en detalle cada una de ellas y encuentra la snuddie que mejor se adapte a tu estilo y necesidades este otoño e invierno.

Snuddie extrasuave

La Snuddie extrasuave para mujer es la opción perfecta para quienes desean una prenda cálida pero con un toque de elegancia. Disponible en un tono gris marengo, este snuddie combina una textura de suavidad excepcional con un estilo sencillo y discreto. Su precio de 24,00 € refleja la calidad de sus materiales, ya que está hecha de un 95 % de poliéster y 5 % de elastano, con un interior 100 % de poliéster que garantiza una sensación de calor constante.

Este modelo se adapta a la figura con un corte por encima de la rodilla y no cuenta con sistema de cierre, lo cual la hace fácil de poner y quitar. A la hora de cuidar esta prenda, Primark recomienda lavarla a máximo 40 ºC y evitar el uso de secadora o blanqueadores. Además, es aconsejable devolverle su forma original cuando esté húmeda para que mantenga su aspecto impecable.

Snuddie polar

Si buscas una opción más asequible y con todo el confort de una prenda polar, la Snuddie polar para mujer es una alternativa encantadora. Disponible en colores como morado y gris, esta snuddie es ideal para los días más fríos, aportando calidez y ligereza al mismo tiempo. Con un precio de 18,00 €, esta batamanta está confeccionada en 100 % poliéster, un material perfecto para conservar el calor sin añadir peso.

Su diseño sin cierres y su longitud por encima de la rodilla la convierten en una prenda versátil, ideal para moverse con libertad por casa mientras se disfruta de su suavidad. Para que esta snuddie se mantenga en perfecto estado, es recomendable lavarla con colores similares y evitar el uso de secadora o planchado en seco.

Snuddie de Toy Story

Para los amantes de Toy Story y los personajes de Disney, Primark presenta esta encantadora Snuddie de Toy Story de Disney. Con un precio de 29,00 €, este modelo cuenta con personajes icónicos como Woody, Mr. Potato y los divertidos Aliens, aportando un toque de nostalgia y diversión a la prenda. Con un 95 % de poliéster y un 5 % de elastano en el exterior, el forro interno es de 100 % poliéster, garantizando un tacto agradable y una buena conservación del calor.

Este snuddie no sólo destaca por su diseño animado, sino también por su comodidad ya que es ideal para relajarse en casa sin preocupaciones. Para su cuidado, se recomienda lavarla al revés, a un máximo de 40 ºC y evitando el uso de secadora. Este modelo es perfecto para aquellos que desean añadir un toque de personalidad y color a sus días de descanso en casa.

Snuddie a rayas de Beetlejuice

Para quienes buscan un estilo diferente y más atrevido, la Snuddie a rayas de Beetlejuice es una opción llena de personalidad. Inspirada en el famoso personaje de Beetlejuice que vuelve a estar de moda gracias a la secuela de Tim Burton estrenada este año, esta batamanta presenta un diseño de rayas en blanco y negro, que no pasa desapercibido y añade un toque de originalidad. Con un precio de 25,00 €, esta snuddie está confeccionada en 100 % poliéster, asegurando suavidad y confort a partes iguales y es perfecta ahora para Halloween.

Este modelo como los demás, cuenta con capucha y mangas largas que la hacen ideal para los días de frío. Como en otros modelos, Primark recomienda lavarla a 40 ºC y evitar el uso de productos blanqueadores o secadora. Es importante lavar los colores similares juntos y plancharla del revés para mantener el diseño de rayas intacto.

Snuddie de Hello Kitty

Por último, pero no menos importante, la Snuddie en tonos pastel de Hello Kitty es una opción encantadora para quienes prefieren un estilo más dulce y colorido. Decorada con la popular figura de Hello Kitty y diseñada en tonos pastel, esta snuddie es perfecta para quienes buscan un toque de suavidad y feminidad en sus prendas de invierno. Con un precio de 25,00 €, su composición de 100 % poliéster garantiza durabilidad y un excelente aislamiento térmico.

Se recomienda como en los anteriores modelos, el lavado a un máximo de 40 ºC, planchar a baja temperatura y evitar el secado en máquina. Este modelo es una opción fabulosa para quienes buscan una prenda llena de encanto y funcionalidad.