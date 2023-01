Los 337 empleados de Google España temen recortes después de que la compañía estadounidense haya anunciado 12.000 despidos. En 2020, la filial española del gigante tecnológico entregó a sus profesionales 53 millones de euros en salarios, y 15 millones de euros en acciones.

De acuerdo a fuentes cercanas a la plantilla de Google España, la pasada semana ya se advirtió que la filial española no sería ajena a los recortes previstos. Desde Google España se indicó a OKDIARIO el viernes que, en estos momentos, no se dispone «de detalles sobre cómo afecta la información [el comunicado oficial de los despidos] a España»; la compañía no precisó más detalles ni actualizó los datos de plantilla y negocio.

El pasado 20 de enero, el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, informó en un comunicado que tenía «noticias difíciles que compartir». «Hemos decidido reducir nuestra plantilla en aproximadamente 12.000 puestos. Ya hemos enviado un correo electrónico por separado a los empleados en Estados Unidos. En otros países, este proceso llevará más tiempo debido a las leyes y prácticas locales», explicó.

Google España se constituyó en Madrid en el año 2003. De acuerdo a las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil de la sociedad a las que ha podido acceder este diario, del año 2020, la empresa terminó ese ejercicio con una plantilla compuesta por 337 profesionales (257 empleados un año antes).

Los 337 empleados de Google España -134 hombres, 203 mujeres; 92 en dirección de marketing, 245 técnicos, titulados, administrativos- se repartieron ese año sueldos y salarios por importe de 53,1 millones de euros (37,6 millones en 2019).

Además, recibieron acciones de la compañía por valor de 15 millones de euros, cinco millones más que en el ejercicio anterior. En total, en el año que explotó la pandemia, Google España incurrió en gastos de personal de 74,8 millones (54,2 millones en 2019).

La empresa española explica en sus cuentas que la matriz de la sociedad, Alphabet, mantiene un Plan de Acciones de 2004, otro de 2012 y otros asumidos mediante adquisiciones, que se liquidan con instrumentos de patrimonio. En virtud de dichos planes, «se podrán conceder a participantes que cumplan los requisitos, incentivos y opciones sobre acciones o derechos para comprar acciones ordinarias», señala. Las opciones sobre acciones se conceden generalmente por un plazo de diez años.

Un negocio de 148 millones en España

Google España registró en 2020 una cifra de negocio de 148,1 millones de euros (131,9 millones en 2019). La empresa obtuvo un beneficio de 24,8 millones, un millón menos que un año antes.

Según las cuentas de la filial española de Google, auditadas por EY, del total de la cifra de negocio, 141,1 millones fueron facturados en Europa, y el resto en Estados Unidos.

Todas las ventas que realiza Google España son con otras sociedades de la multinacional tecnológica; en particular, la división española facturó 141,4 millones de euros en 2020 a Google Irlanda «por prestación de servicios».

«El saldo a cobrar o pagar, según corresponda, con Google Irlanda, procede principalmente de los servicios de marketing y soporte facturados a dicha entidad y las adquisiciones y ventas de elementos de inmovilizado material», señala Google España en sus cuentas.

Los despidos anunciados por Google se suman a los comunicados en las últimas semanas por otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter o Spotify. El primer buscador de internet del mundo afronta ahora una reciente demanda presentada por el Gobierno de Estados Unidos por monopolio en el mercado de la publicidad digital.