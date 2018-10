Arcelor: un valor en soportes con un mercado que los ha perdido

Nos pregunta un suscriptor de Tradersecrets por la conveniencia o no de mantenerse comprado en Arcelor en 24,18 euros habida cuenta que hemos cerrado todas las estrategias alcistas que aún seguían vivas. En ese sentido, hemos sido muy contundentes. Y queremos trasladar esa pregunta a esta tribuna porque probablemente muchos lectores se verán en la misma tesitura en otros valores.

Y es que este análisis no es ajeno a la ruptura de soportes en convergencia y al cierre de vela semanal acontecida en las bolsas europeas. No podemos serlo. Y no podemos serlo por simple coherencia, que dicho sea de paso está muy por encima de si estamos o no acertados en nuestras decisiones.

Así que con Arcelor nos pasa lo mismo que con Telefónica (bajista cercana a soportes de medio plazo), Viscofan o Amadeus (estos últimos en subida libre). No es un problema particular de ciertos valores en concreto sino del ambiente generalizado negativo que hemos apreciado en toda la renta variable europea.

Arcelor está soportado. No hay duda. La zona 24-24,25 euros es un nivel de soporte muy claro. Y en distintos grados de tendencia. Pero es muy vulnerable, o eso creemos, en estos momentos.

En los plazos más cortos de la tendencia, cualquier superación al cierre de vela diaria de la zona 24,86 euros sería indicativo de nueva reacción al alza. Sin duda. Para que se hagan una idea, sería algo similar a lo que en septiembre sucedida en la zona 25,35 euros. Esto reafirmaría una vez más lo que ya sabemos: la zona 24-24,25 euros es un nivel de soporte aparentemente clave

Por debajo de los 24 euros al cierre de vela diaria, tendríamos la primera gran señal de pérdida de soporte. Y el problema es “donde cierre” si es que cierra por debajo de dicho nivel de precios. porque si lo hace muy abajo, nos pueden dejar fuera de juego. Para que los soportes sean perdimos, necesitamos, además, que la ruptura acabe siendo consolidada al cierre de vela semanal, y por supuesto, con el paso de los días, al cierre de vela mensual.

La única forma de resolver esto sería ponerse un stop algo más abajo en la zona 23,75 euros y cerrar la mitad o todo al tick y al cierre de vela diaria lo que quedara (si es que se hubiera cerrado solo la mitad). De otra forma, que riesgo corremos? El de un gap bajista en cualquier momento. Así de simple.

A riesgo de equivocarnos, nosotros hemos preferido en el resto de estrategias, salvo Repsol, salir si es que no nos habían ejecutado stops previamente. Así que cada uno haga lo que considere. Nosotros desde luego no queremos encontrarnos en esa disyuntiva llegado el momento, si es que llega. Además el mercado no se va a ir a ninguna parte así que siempre habría tiempo de volver a comprar.

