Courtois se acostumbra a ‘marcar’ el primer gol

El éxito de un equipo de fútbol comienza por su portería. Un guardameta que sea el ancla defensiva que permita a los demás llevarse los focos para no dejar de ganar. En el Real Madrid, este ancla es insustituible porque, pase lo que pase, siempre está Thibaut Courtois.

El portero belga, ya entre los más destacados de la historia, demuestra en cada partido lo importante que es. A base de acciones que resuelven problemas y ayudan a confiar en la victoria. Esta temporada, con José Mourinho en el banquillo, ha vuelto a demostrar que no hay nadie como él y que estamos ante el mejor del mundo.

Lo comprobamos ante el Leipzig en la pasada jornada de Champions League, con una de esas paradas que solo puede hacer el gigante blanco. Lo vimos también en liga ante el Sevilla, en reiteradas ocasiones ante el Inter… y en una innumerable lista de momentos clave para este Real Madrid.

La grave lesión de rodilla sufrida en el verano de 2023 parece haber quedado atrás, algo que parece imposible con un jugador de su altura y esfuerzos. Pero la figura de Courtois supera cualquier escollo para seguir asegurando una portería que le necesita en cada cita.

Es difícil pensar en otro portero a nivel mundial con la trascendencia del belga en los resultados y en el devenir de su equipo. En el máximo nivel, sus acciones son de valor gol y sus paradas, de las que levantan títulos. El ejemplo más claro es el de la final de la Champions League ante el Liverpool en 2022, una actuación que ningún portero ha firmado en la historia.

Courtois ha salvado varias esta temporada

En nueve partidos de lo que va de liga, el belga suma 29 paradas. De manera quirúrgica, es capaz de minorizar cualquier ataque rival y ahuyentar el peligro en el área. Abajo, a la escuadra, a mano cambiada, haciéndose gigante en el 1 vs 1… la lista de recursos es infinita, y esta temporada lo está demostrando más que nunca.

Porque las dinámicas cambian, los resultados son malos o buenos, las rachas te llevan a las dudas, pero hay un factor inamovible: en la portería tienes un cerrojo. Sería injusto rescatar solo un par de acciones de lo que va de campaña, pero esa atajada abajo ante el RB Leipzig con 0-0 en el marcador puede entrar entre las mejores.

Se suma a otra más ‘marca de la casa’, amortiguando el peso tras un contrapie, ante el Sevilla en la victoria 4-1 en el Santiago Bernabéu. Frente a los hispalenses tuvo hasta 4 acciones de valor gol, incluyendo también una buena parada al tiro de Youssouf Fofana.

Contra el Rayo Vallecano, un partido que se le llegó a complicar al Real Madrid, logró seis paradas clave que sellaron el triunfo. Ante el Villarreal, volvió a dejar boquiabierto al aficionado con un disparo desde fuera del área que justo le bota y solo él puede evitar que sea un gol visitante.

Quizá los delanteros se llevan los focos por los goles que definen partidos, pero las paradas de un Thibaut Courtois que lleva varias temporadas en su propio escalón como mejor portero del mundo influyen también en cualquier resultado. Porque pase lo que pase, siempre está él.