El zasca en redes de Susana Guasch a Toni Freixa: «Los números nunca fueron lo suyo»

Susana Guasch y Toni Freixa tuvieron un enganchón en redes sociales este jueves por la mañana que terminó con un tremendo zasca de la periodista de Movistar Plus hacia el ex directivo del Barcelona. Ambos discutían sobre las opciones de la entidad azulgrana para entrar entre los ocho primeros en la Fase Liga de la Champions League el miércoles que viene.

«»El Barça no depende de sí mismo», dice Susana Guasch en Movistar. Que alguien le diga que Newcastle y PSG se enfrentan y, por tanto, es imposible que los dos ganen. Y el Barça es 9º. Ganando por una buena diferencia de goles se clasifica entre los 8 primeros seguro», empezó señalando Toni Freixa en redes.

La periodista no tardó en contestarle: «De sí mismo dependen Madrid, Liverpool y Tottenham. Si ganan, clasifican. Luego tenemos 8 equipos con 13 puntos. Clasificarán los que más goles metan entre los que sumen 16. En principio tres. Lo explica muy bien Flick: primero hay que ganar y luego ya se verá. Encantada de ayudarte».

Pero el ex directivo culé no se calló y le respondió en redes: «Pues eso. Si el Barça gana y tiene mejor diferencia de goles que el resto de los que acaben con 16 puntos, clasifica. Por tanto, depende de sí mismo para ganar y marcar goles. No depende de los demás para eso. Ánimo. Tiene que ser duro contar cada día los éxitos del Barça».

«Los números nunca fueron lo suyo, señor abogado…», terminó sentenciado la periodista de Movistar con un zasca que se ha hecho viral en redes sociales.