Susana Guasch carga contra Luis Enrique: «Era un escarnio público, sabía lo que hacía»

El encontronazo viral de Luis Enrique y Susana Guasch en la entrevista a pie de campo tras la final de la Champions ganada por el PSG el pasado sábado no ha gustado demasiado a la periodista de Movistar+. Después de explicar públicamente en las redes sociales el episodio y la raíz del asunto, la catalana ha vuelto a hablar sobre ello, esta vez en Radioestadio Noche de Onda Cero, programa en el que colabora.

«Luis Enrique sabía que era comidilla para las redes, era un escarnio público; él sabía lo que hacía», señaló Susana Guasch, aparentemente molesta con lo sucedido sobre el césped tras el triunfo del PSG ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones. «Lo que me extraña es que me siga dando ese protagonismo», confesó la periodista, que también dice que «a Luis Enrique solo le cae bien Mónica Marchante» y que «ha estado nueve años esperando» para ese desplante. «No encontré ningún guiño gracioso en lo que hizo, no me miró», añade la catalana, que en cualquier caso reconoce la gran labor del entrenador con el PSG, al que ha llevado a la gloria: «Luis Enrique es el entrenador del año, sin discusión».

Padreada de Luis Enrique a Susana Guasch, una tía que le ha dado toda la caña que ha podido. A mamar enchufada. Jódete. pic.twitter.com/veNgJc4q2x — Torren (@Torren__) May 31, 2025

La polémica entre Luis Enrique y Susana Guasch

El mediático encontronazo entre el entrenador del PSG y Susana Guasch tuvo lugar el pasado sábado tras la final de la Champions League. Al acercarse al set de Movistar+ para la entrevista pospartido, Luis Enrique hizo saber a la periodista que no estaba allí precisamente por ella, aunque la catalana supo mantener la compostura y no respondió al asturiano. «Vengo por Mónica (Marchante). Ya lo sabéis todos. Por ti (Álvaro Benito), menos. Y por ti (Susana Guasch), poco», afirmó el técnico, un momento que se viralizó en redes sociales muy rápido. El comentario no sentó bien a Susana Guasch, que intentó rebajar la tensión. «Se pasa el tiempo, ¿cuánto ha pasado?», respondió antes de entrevistar al entrenador del PSG.

La tensión entre Luis Enrique y Susana Guasch se remonta a su etapa como entrenador del Barcelona, tal y como ha contado la comunicadora en sus redes sociales: «Ese cariño viene desde hace nueve años, nueve años en los que yo ni le he vuelto a ver, ni he vuelto a coincidir nunca».

«Le hice todas las entrevistas antes y después de los partidos, vamos, lo de siempre, periodismo: preguntar a todos, al que gana y al que pierde. Lo que pasa que esa temporada no le fue bien, entonces no le apetecían las entrevistas, ni que habláramos de fútbol ni de nada relacionado con el equipo», añade Susana Guasch.

«No le gustó, pero es que ya está, no pasó nada más», manifestó la periodista. «Lo mejor es que, una década después, él sigue haciendo lo suyo y yo también», añadió, en referencia al éxito del técnico en los banquillos y al suyo en el periodismo deportivo. «Luis Enrique sigue pensando que los periodistas no tenemos ni idea», aunque aseguró que no le molesta. «Yo seguiré preguntando lo que me apetezca hasta la próxima, si llega, y si no, pues tal día hizo un año o nueve», concluyó.