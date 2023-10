La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, exige al Getafe CF que cree una sección femenina en el club para que la entidad se «ponga al mismo nivel» que otros equipos de Primera División. Ángel Torres, presidente y propietario del club azulón, ha salido al paso de esas declaraciones de la primer edil y ha respondido con firmeza dejando muy clara su postura.

El máximo mandatario del Getafe CF no descarta crear una sección femenina, pero se hará cuando lo estime oportuno el propio club. «Nosotros somos una empresa privada, decidiremos lo que tenemos que hacer y cuándo. Estamos en obras ahora, hasta que no tengamos instalaciones…», dijo Ángel Torres a la Cadena Cope tras ser cuestionado por las palabras de la alcaldesa Sara Hernández.

La socialista parece haber encontrado un filón en el fútbol para dar que hablar a nivel nacional, pero esta vez sus palabras van a caer en saco roto, pues el Ayuntamiento no puede exigir absolutamente nada a una empresa privada como es el Getafe CF. Además, aunque el estadio sea municipal, desde el Consistorio no aportan dinero a las arcas del club, que se ha mantenido en Primera muchos años gracias a su gestión y no a las ayudas, pues son inexistentes. En esas, si el Getafe CF decide invertir y crear una sección de fútbol femenino será cómo y cuándo la entidad lo decida, no cuando le interese a la alcaldesa de la localidad por seguir con esa corriente populista que viene adoptando.

Polémica con Alfonso Pérez

Una Sara Hernández que también fue noticia hace unas semanas, pues quitó el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum. El Ayuntamiento de Getafe y el club azulón anunciaron el cambio de denominación del estadio madrileño tras unas declaraciones del ex jugador del Real Madrid y la selección española. Se eliminó el nombre de Alfonso Pérez y pasará a llamarse únicamente Coliseum, aunque la entidad azulona «se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum».

En el comunicado se hacía referencia a las declaraciones de Alfonso Pérez en las que «señalaba la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad; minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego».

«Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que a otras deportistas les gustaría cobrar como las futbolistas de la selección y no pueden», dijo el ex futbolista en una entrevista.

«A mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre», añadió Alfonso Pérez durante su entrevista concedida al diario El Mundo el pasado lunes 2 de octubre.