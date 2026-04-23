Ya hay colas kilométricas en Lidl desde hoy por el remolque para bicicleta de edición limitada con ruedas extraíbles y dispositivo para portabebés

Desde primera hora de hoy, muchos supermercados de Lidl están viviendo una escena poco habitual para la cadena alemana: colas largas antes de abrir y clientes entrando con paso rápido directo a por un producto muy concreto. El motivo no está en la alimentación ni en los clásicos pequeños electrodomésticos, sino en un artículo que ha despertado mucho interés entre familias. Se trata del remolque para bicicleta Qeridoo Sportrex 1 Ocean Blue, una edición limitada que ha corrido como la pólvora y que está volando de las estanterías y también en la tienda online de Lidl.

La clave está en lo que ofrece y sobre todo en lo que cuesta. Este remolque está pensado para transportar a un niño de forma cómoda, con una estructura cerrada que protege del viento, la lluvia o los insectos. Incluye ruedas que se pueden quitar fácilmente, algo que viene muy bien a la hora de guardarlo en casa o meterlo en el coche. Además, incorpora un sistema que permite acoplar un portabebés o hamaca, lo que amplía su uso para niños más pequeños. No es un detalle menor, ya que muchos modelos de este tipo obligan a esperar a que el niño tenga más edad.

Otro punto que ha llamado bastante la atención es que no se queda solo en remolque. También puede utilizarse como carrito, gracias a una rueda delantera que se instala de forma sencilla. Eso hace que, una vez fuera de la bicicleta, siga siendo útil para paseos diarios o para hacer running. A esto se suman detalles como la suspensión, que ayuda a que el trayecto sea más suave, o el espacio interior, suficiente para que el niño vaya cómodo e incluso llevar alguna bolsa adicional. Son características que normalmente se ven en modelos más caros, y ahí es donde entra en juego el factor decisivo.

Lidl arrasa con este artículo

El precio ha sido sin duda el gran detonante de este fenómeno. El Qeridoo Sportrex 1 Ocean Blue está rebajado casi un 50% y se puede comprar ahora por 329, 99 euros, una cantidad muy por debajo de lo habitual en este tipo de productos, lo que ha hecho que muchos lo vean como una oportunidad clara. En el mercado, remolques similares pueden duplicar fácilmente ese coste, así que no sorprende que haya tanta gente intentando hacerse con uno antes de que desaparezcan de las estanterías. Y es que, como suele pasar en Lidl, las unidades son limitadas.

Esa disponibilidad reducida es precisamente lo que está provocando las colas. No es un producto que vaya a reponerse de forma continua, sino parte de una campaña puntual. Quien llega tarde, se queda sin él. Esa sensación de urgencia, sumada al precio, hace que muchos clientes prefieran asegurarse y acudir a primera hora a su supermercado más cercano.

También influye el momento actual, en el que cada vez más familias buscan planes al aire libre y formas de moverse sin depender tanto del coche, y la bicicleta está ganando terreno. Este tipo de remolques permite incluir a los más pequeños en esos planes sin complicarse demasiado, lo que explica por qué están ganando popularidad.