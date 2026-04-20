Colas en Lidl a partir de hoy, lunes 20 de abril, por el aparato que fortalece el abdomen a partir de los 40

Las puertas de Lidl vuelven a llenarse de personas desde primera hora este lunes 20 de abril. No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión el motivo es el lanzamiento de un producto sencillo, barato y con un aire nostálgico que está causando auténtico furor. Se trata del aro de hula hoop con peso de la marca Crivit que muchos recuerdan de su infancia, pero que ahora regresa adaptado como herramienta para hacer ejercicio en casa. El resultado ha sido inmediato, provocando colas en tiendas desde bien temprano.

Este tipo de escenas ya son habituales cada vez que Lidl lanza uno de sus productos estrella. La clave suele estar en la combinación de precio bajo y utilidad clara, pero en este caso hay además un componente emocional. El hula hoop no es solo un aparato de fitness, es también un objeto que conecta con recuerdos de juego y movimiento. Esa mezcla entre lo conocido y lo nuevo está haciendo que muchas personas se acerquen a por él, no solo por ponerse en forma, sino también por curiosidad y por recuperar una actividad divertida.

El éxito del producto tiene bastante lógica si se mira el momento actual. Cada vez más gente busca alternativas para hacer ejercicio sin tener que ir al gimnasio ni gastar demasiado dinero. En ese sentido, este aro encaja perfectamente porque no ocupa espacio, no requiere experiencia previa y se puede usar en cualquier momento del día. Basta con unos minutos para activar el cuerpo, algo que lo convierte en una opción especialmente atractiva para aquellos que quieren cuidarse sin complicarse demasiado. Además, según apuntan expertos en fitness, este tipo de ejercicios ayudan a trabajar la zona abdominal, mejorar la coordinación y mantenerse activo de forma progresiva.

Lidl arrasa con este artículo

En cuanto a sus características, el aro de Crivit poco tiene que ver con el clásico de plástico. Este modelo incorpora un sistema con peso añadido (alrededor de un kilo) que gira alrededor de la cintura mientras se utiliza, lo que obliga a mantener el movimiento constante. También incluye un contador digital que permite controlar el tiempo o las repeticiones, algo útil para seguir la evolución. Además, es ajustable para distintos tamaños de cintura y está diseñado para sujetarse mejor al cuerpo, evitando que se caiga con facilidad durante el uso.

Otro de los grandes reclamos es, sin duda, el precio. Este aro de hula hoop con peso cuesta solo 12,99 euros, una cifra muy por debajo de otros aparatos de fitness similares. Ese coste reducido es precisamente lo que está empujando a muchos clientes a lanzarse a por él sin pensarlo demasiado. En un momento en el que apuntarse al gimnasio puede suponer un gasto mensual considerable, este tipo de soluciones asequibles ganan cada vez más protagonismo. Lidl vuelve a demostrar cómo un producto sencillo puede convertirse en un éxito rotundo si conecta con lo que busca el consumidor. Barato, fácil de usar y con ese toque divertido que lo hace diferente, este aro de hula hoop tiene todos los ingredientes para agotarse en tiempo récord y ya es uno de los artículos más comentados.