El kit multiherramientas de Lidl para tu bicicleta que es práctico, no ocupa nada y te va a salvar de muchas

El auge de la bicicleta tanto convencional como eléctrica y tanto en ciudad como en rutas de fin de semana ha hecho que cada vez más gente busque accesorios prácticos que no molesten pero que estén ahí cuando hacen falta. En esas, Lidl vuelve a llamar la atención con un producto sencillo pero muy útil. Se trata del kit multiherramienta de la marca Crivit, pensado para llevar siempre encima sin que apenas se note. No es nada llamativo a primera vista, pero es de esos artículos que agradeces tener justo cuando surge un problema.

Lo primero que destaca es su tamaño. Este kit está diseñado para ocupar lo mínimo posible, algo clave cuando vas en bici y cada gramo cuenta. Cabe perfectamente en una pequeña bolsa bajo el sillín o incluso en un bolsillo, así que no hay excusas para no llevarlo. Y eso es precisamente lo que lo hace interesante, pues no estorba, pero puede sacarte de más de un apuro.

Además, Lidl no se queda solo en una herramienta básica. Este producto suele venderse en diferentes versiones que incluyen desde la clásica multiherramienta hasta una bolsa de sillín o una minibomba con manómetro. Esto permite cubrir los problemas más habituales que pueden surgir en mitad de una salida, como ajustar algún tornillo que se ha aflojado o recuperar la presión de las ruedas si notas que la bici no va fina. Todo en un mismo pack y sin complicaciones.

Kit multiherramienta Crivit de Lidl

En cuanto a los materiales, está fabricado con acero resistente, pensado para aguantar el uso habitual sin problemas. Evidentemente, no es una herramienta de taller ni está pensada para reparaciones complejas, pero cumple perfectamente para lo que se espera de ella, que son arreglos rápidos y pequeños ajustes cuando estás lejos de casa. Y eso en muchos caso es más que suficiente para seguir la ruta sin tener que dar la vuelta antes de tiempo.