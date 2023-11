Xavi: «En el vestuario estamos de acuerdo con lo que dijo Gündogan»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa para hablar sobre el partido que tiene el Barcelona este fin de semana ante la Real Sociedad. Después de la derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el conjunto azulgrana ha tenido una semana para recuperar efectivos y reponerse de una dolorosa derrota ante su eterno rival. El técnico español repasó la actualidad de su equipo antes de este importante partido en San Sebastián.

Xavi comenzó la rueda de prensa elogiando a la Real Sociedad y a su entrenador, Imanol Alguacil: «Mañana tenemos un test de alto nivel, es un rival de nivel Champions. Está haciendo muy bien las cosas, con el mismo entrenador, desde hace unos años. A nivel de juego, de intensidad, de exigencia, de todo. Después de la derrota contra el Madrid hemos dado un paso adelante en los entrenamientos y queremos demostrar que reaccionamos y llevarnos los tres puntos».

Sobre Pedri: «No se ha dilatado (su vuelta), está en los plazos que creíamos conveniente. Es una gran noticia para el equipo. Ha entrenado muy bien esta semana y lo veo preparado». En cambio, De Jong no está lista: «Depende de sus sensaciones. Pedri tiene buenas sensaciones, pero Frenkie aún no. Él lo ha intentado pero tiene dolor».

Sobre la exigencia en el Barcelona: «El Barça es esto. Si marcamos tres, porque podíamos meter cinco. Si no, porque nos han marcado. Es algo cultural de los catalanes, que buscamos la excelencia. Somos humanos. No siempre estás de diez. Vamos a buscar la excelencia, sí. Pero paciencia. Cada semana hay una nota. Hay que ser equilibrado mentalmente, pienso que lo soy y pienso que transmito a los futbolistas de todo menos autocomplacencia. Soy una persona que me exige mucho a mí mismo y a los futbolistas. Que haya crítica es normal».

«Para mí es uno de los futbolistas más diferenciales de la Real Sociedad, está en un momento extraordinario. Marca goles, asistencias… Tenemos que estarle encima, que siempre haya ayudas defensivas. Tiene mucho nivel».

