Xavi: «Veo muy feliz a Dembélé pero no sé qué pasará con su futuro»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación tras la victoria azulgrana el Clásico de Dallas. El Barcelona venció por 3-0 al Real Madrid en un resultado engañoso y el técnico culé se mostró más que satisfecho con el rendimiento de su equipo. Dembélé adelantó al Barça en la primera parte y el canterano Fermín López sentenció el partido en el tramo final con un golazo y una asistencia a Ferrán.

Valoración

«Ahora seremos los mejores y el otro día éramos un desastre. Así somos los culés y el entorno. Hemos hecho muchas cosas bien, pero también hemos tenido muchos errores que tenemos que corregir. Evidentemente, el resultado es espectacular, pero a estas alturas de la temporada es secundario. Lo importante ahora es mejorar».

Superioridad

«Hemos tenido momentos muy buenos, pero tenemos que tener más. Hay que intentar no perder balones tontos. Entiendo que una victoria contra el Real Madrid siempre deja satisfechos a los culés».

Fermín López

«Siempre he dicho que el cuerpo técnico no tenemos complejos con los jóvenes cuando uno se lo gana en los entrenamientos. A Fermín lo hemos visto muy suelto en esta pretemporada y creemos que nos puede ayudar a lo largo de la temporada. No saldrá cedido».

Oriol Romeu

«Es un gran fichaje. Es un futbolista muy maduro que gana duelos y que es un líder dentro del campo».

Dembélé

«No sabemos lo que pasará con el mercado. Hay unas cláusulas y no podemos meternos. Es cosa del jugador. Le veo feliz en el Barça, pero al final la decisión es del jugador. Lo veo muy adaptado y nos ha transmitido que está contento. Es diferencial. Si hay algo, nos lo comunicará».