Xavi pide a Lo Celso

Giovani Lo Celso, ese es el nombre que más gusta a Xavi Hernández para cubrir la inoportuna y desafortunada baja de Gavi. El sevillano se pierde toda la temporada en el Barcelona tras su grave lesión, una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El técnico ha pedido dos jugadores: un delantero que compita a Robert Lewandowski y dé alternativas a éste (como puede ser Vitor Roque), y alguien que sirva de recambio para el sevillano, donde resuena Lo Celso.

A Xavi le gusta Lo Celso, no es un interés nuevo ni mucho menos. El nombre del centrocampista argentino ha estado ligado ya al Barça en otras ocasiones aunque nada cuajó en su día. Ahora el interés vuelve y quizá en una situación que podría ser beneficiosa para los culés: no está jugando mucho en Londres.

Lo Celso ha estado cedido en el Villarreal temporada y media en la que ha demostrado tener un nivel altísimo cuando está en un momento de forma alto. Técnicamente es un jugador capaz de decidir partidos, de buen toque de balón y finura en el pase, desde el cuerpo técnico de Xavi consideran que el futbolista encajaría en los esquemas, que podría adaptarse y que supliría bien las carencias que puede tener el equipo sin Gavi.

El argentino tiene contrato hasta 2025 con el Tottenham, esta temporada y otra más, y dado su rendimiento y participación en esta no parece que su intención ni la del club sea la renovación. El Barça puede sacar tajada de que por el momento Lo Celso sólo ha disputado cuatro partidos este curso y entre ellos no suma ni 90 minutos disputados (83′), aunque estuvo un mes lesionado por un percance en el muslo.

A sus 27 años el argentino tiene fútbol de sobra aún para dar que hablar pero necesita un equipo que respalde su fútbol y su idea de verlo, y es ahí donde el Barça podría darle una oportunidad. La situación económica del club no ayuda mucho en cualquier operación limitado no sólo en liquidez sino también en un margen salarial que no concede muchas maniobras para poder traer a éste u otro perfil.

Xavi ya fijó sus ojos sobre Lo Celso el pasado verano como alternativa al fichaje de Bernardo Silva, que acabó renovando su contrato con el Manchester City, aunque finalmente no cuajó ninguna de las posibilidades y el técnico tuvo que conformarse con lo que había en caso, donde surgió este curso Fermín López.

Pero sin Gavi, uno de los jugadores que más minutos ha disputado esta temporada y la pasada a las órdenes de Xavi, el técnico egarense pierde un valor importante en su planteamiento, ya sea como interior o como falso extremo, dos posiciones que ya conocía el sevillano. Además, su carácter contundente y agresivo beneficiaba la presión que suele proponer el Barça. Lo Celso no es un calco del internacional español pero sí se puede adaptar a esa polivalencia sobre el terreno de juego que venía desempeñando hasta la fecha. Ahora falta ver si el Barcelona será capaz de cuadrar sus cuentas.