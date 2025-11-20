Xavi Pascual naufraga en su debut con una terrible segunda parte de su Barcelona en Estambul

Xavi Pascual naufragó en su redebut con el Barcelona tras una terrible segunda parte de su equipo en Estambul contra el Anadolu Efes (74-73). El equipo azulgrana, que llegaba con una racha de tres victorias con su interino en el banquillo, Óscar Orellana, se derrumbó en el partido de la jornada 12 de la Euroliga, en el que terminó perdiendo en la penúltima acción al hacer falta a tres décimas del final.

Era la última jugada del encuentro, el Barça ganaba de un punto (72-73) e Isaiah Cordinier hizo saltar todo por los aires. El francés falló su tiro a la desesperada y con el reloj a 0,3 segundos Jan Vesely, el mejor de los suyos (16 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia), le hizo falta, por lo que Anadolu disponía dos libres para la remontada y llevarse la victoria.

El ex de la Virtus Bolonia no falló ninguno, el Barcelona erró en el intento de alley-oop con Youssoupha Fall y los turcos lo celebraron a lo grande, dando un disgusto tremendo a Xavi Pascual en el día de su regreso al banquillo blaugrana. Cordinier fue el héroe (14 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia), aunque Nick Weiler-Babb (12-6-8) y Ercan Osmani (13-6-3) tuvieron igual o más culpa del triunfo.

El Barça tiró todo el trabajo por la borda en la segunda parte después de marcharse al descanso con una cómoda ventaja (35-46) y acabó perdiendo por la mínima al encajar un nefasto parcial de (39-27). Sin Shane Larkin, ni Vincent Poirier por lesión, el Anadolu se impuso con una gran reacción a un conjunto catalán que pese al regreso del entrenador con el que tuvo su última época triunfal en baloncesto.

Así fue el estreno del Barça de Xavi Pascual

En el nuevo reparto de roles para el Barça, Tornike Shengelia, que venía siendo el mejor, cuajó un mal partido aunque lastrado por unas faltas tempraneras, mientras que Joel Parra ganó protagonismo. Tampoco Kevin Punter asomó la cabeza, en una temporada complicada para el base estadounidense, pero sí irrumpió en los últimos minutos para defender, y asistir a Vesely en el órdago culé. El checo sí destacó y fue quien tiró del carro de inicio.

El Barça, con el regreso de Pascual nueve años después, dejó buena actitud y defensa de inicio. También Fall aportó y el juego interior azulgrana, con Willy Hernangómez en el segundo cuarto, fue lo que abrió brecha en el marcador. Cinco puntos seguidos de Cordinier evitaron una renta mejor de los visitantes al descanso, pero lo peor estaba por llegar.

El conjunto culé volvió sin la intensidad atrás y negado en ataque (0 de 7 en triples en el tercer cuarto) para complicarse mucho su visita a Estambul (54-50). Weiler-Babb puso a los turcos en la buena línea con un parcial de 19-4, contundente respuesta a la que también aportaron Jordan Loyd y Brice Dessert.

Para el último cuarto, el Barça trató de recuperar la defensa, sabiendo que el Efes tampoco iba sobrado de acierto, y los de Pascual igualaron con Nico Laprovíttola y castigaron con el rebote ofensivo. Pese a estar cargado de faltas, el cuadro local evitó la línea de personal, una diferencia que terminó costando el partido a los catalanes para morir en la orilla.

La conexión Punter-Vesely puso al Barça por delante y, a menos de un minuto del final, Tomas Satoransky anotó desde la esquina. El base checo no pudo repetir con la pizarra de Pascual en la última, pero un taponazo de Parra pareció solventarlo. Acorralado en el rebote, Cordinier sacó una falta que frustró el debut del técnico de Gavá.