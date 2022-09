El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que ve a su equipo capaz de cambiar la tendencia de los últimos años contra el Bayern y lograr la victoria en Múnich en esta segunda jornada de la Champions League. Al mismo tiempo, ha querido restar presión a sus jugadores recordando que no se pueden sacar conclusiones por un solo partido y ha avisado de que Robert Lewandowski llega en un momento ideal para enfrentarse a sus excompañeros. Estas han sido sus reflexiones en rueda de prensa.

El Barça vuelve a competir

«Hay muchas expectativas puestas en nosotros, pero este partido no cambia absolutamente nada. Se gane, empate o pierda no podemos sacar conclusiones de un partido y debemos ver cómo va el resto de la temporada. Aunque es cierto que ganar aquí es un reto. Llegamos en un momento mucho mejor que el año pasado. Llegamos nueve o diez meses trabajando juntos, hemos mejorado mucho y nos sentimos capaces de ganar mañana y cambiar la historia. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo con un técnico que trabaja muy bien, pero nosotros hemos cambiado. Estamos en un gran momento de forma y lo queremos demostrar».

Calendario muy apretado

«Tenemos analizado y planificado. Ahora nos quedaremos con seis o siete futbolistas durante diez días, descansaremos y ya no pararemos. El calendario es más exigente que nunca y después del Mundial habrá que hacer otra pretemporada. Hay que adaptarse a las circunstancias».

Múnich es la casa del terror

«Yo no lo diría así. Yo he vivido las dos caras de la moneda, goleadas a favor y en contra con el Bayern. El fútbol es cíclico, pero es cierto que nunca hemos ganado en este estadio. Eso ya indica la dificultad del reto de mañana, pero somos capaces de hacerlo».

Nagelsmann cuestionado

«No lo sabía. El Bayern está arriba, ha empezado bien la Champions y Nagelsmann me parece un grandísimo entrenador. Tiene una capacidad táctica importante y su equipo hace una presión alta fantástica. Son buenos en muchas cosas. No me sorprende que esté cuestionado, esa es la grandeza de estar en un club como el Bayern».

Previsión del partido

«Visualizo un partido muy parejo. Los dos queremos tener el balón. Preveo un partido muy intenso en el que habrá una lucha tremenda por tener la posesión. Intentaremos acaparar mucho la posesión».

Lewandowski

«A Robert lo veo muy bien. Está tranquilo, calmado, transmite confianza, es un líder natural para el equipo. Imagino que va a ser un partido especial para él y estará motivado y fresco porque descansó el otro día. Es muy importante para nosotros: cómo descarga balones, la presión que hace, cuándo aparecer… Tiene una comprensión del juego fantástica».

Alineación

«Salvo molestias de última hora, tengo claro el once».

Raphinha

«Rapha es un futbolista muy importante, no solo nos da en ataque, también en defensa. Entiende cómo tiene que bascular y trabaja mucho para el equipo. Es un futbolista fantástico en el que tengo mucha confianza y mañana tiene que ser importante».

Muller

«Es un jugador fantástico, lleva muchos años marcando la diferencia. La compresión que tiene del juego le hace ser un líder tremendo tanto para el Bayern como para la selección. Intentaremos estar atentos no solo a Muller, sino a todo el equipo del Bayern porque es realmente peligroso».

La exigencia del Barça

«En el Barça hay que reivindicarse cada día y eso no va a parar cada temporada. Cada partido decís que es la hora de la verdad y eso me hace gracia. Mañana es la hora de verdad, pues claro que sí. Contra el Bayern es un reto extraordinario. El año pasado lo pasamos muy mal y creo que mañana se puede dar mejor».

Rebaja de la euforia

«No podemos sacar pecho porque los últimos resultados contra el Bayern… Tenemos que venir aquí con toda la humildad del mundo. Estaré contento si nos dejamos todo en el campo y mostramos mejor que el año pasado. Si mañana jugamos como en los últimos partidos tengo la esperanza de poder ganar, pero también sabiendo lo mal que lo hemos pasado aquí en el pasado».