La renovación de Ousmane Dembélé ha dado un giro de 360 grados y el futbolista está más cerca de salir que de quedarse. Sin embargo, Xavi se ha mostrado muy optimista en sala de prensa con el futuro del delantero francés. El técnico no se rinde y confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto. Cree que «el proyecto deportivo» hará que el futbolista continúe vistiendo de azulgrana.

«Creo que no será en ningún sitio más feliz que en el Barça. Es que para mí es el mejor club del mundo, y como lo creo así es lo que transmito. Y creo que él lo ha entendido y por eso estoy esperanzado», ha explicado Xavi al ser preguntado por los motivos de su optimismo tras las últimas informaciones que apuntan incluso a que el Barça le podría dar la carta de libertad al jugador.

«No estoy decepcionado. Es una negociación. Los agentes son difíciles. En el Barça tenemos la postura clara y está en proceso, no se ha acabado. Soy optimista y espero que Ousmane haga un esfuerzo. Tiene una propuesta fantástica. Siempre hay un estira y afloja. Ojalá se pueda quedar porque es un jugador capacitado para marcar la diferencia y puede ser el mejor futbolista en su posición. Es una oportunidad para él y no la puede desaprovechar», comenta.

El técnico tuvo una charla con Dembélé en la que «con naturalidad le dije que le necesitamos. Es un jugador importante para nosotros. Le ha faltado el gol, pero sabe que el proyecto deportivo es muy interesante para él. El tema económico no me incumbe a mi». Xavi no quiere saber nada de pitos e insiste en que esto «es una negociación, vamos a esperar. Se han emplazado para reunirse otra vez».