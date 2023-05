Con la Liga ya conseguida, cerrada y celebrada es turno de comenzar a planificar la próxima temporada. Uno de los objetivos prioritarios de Joan Laporta, a parte del de seguir dotando al equipo de grandes estrellas, es el de cerrar la renovación del capitán del barco, es decir de Xavi Hernández. El técnico español finaliza contrato en 2024 y ambas partes ya se encuentran conversando para ampliar el vínculo por varios años más. De hecho, se habla que podría extenderlo dos años más.

Y es que la gran labor de Xavi Hernández en este curso ha hecho que la directiva del Barcelona no se piense ni un segundo la renovación del capitán de su barco. Los dos títulos obtenidos (Supercopa de España y Liga) en una temporada difícil, con la grave situación que atraviesa el club a nivel económico, han sido un punto de inflexión para todas las partes. La sintonía entre Laporta y su entrenador es sensacional y es por ello que no habrá ningún problema a la hora de negociar las nuevas condiciones del contrato.

Porque se deberán renegociar las condiciones del contrato. Xavi es consciente de la situación del club, donde debe seguir ajustando el límite salarial y el técnico español no quedará exento de ello. Pero eso no será un problema para el inquilino del banquillo culé, que no pondrá ninguna traba a seguir vinculado durante los próximos años.

Según informa Sport, la oferta de renovación del Barcelona podría ofrecerle a Xavi Hernández un nuevo contrato de dos años más, es decir hasta 2026. El objetivo prioritario del club a principios de temporada era el de ganar un título mayor, siendo la Champions League o la Liga los dos trofeos que estaban entre ceja y ceja. Además, el haber ganado el campeonato doméstico a las primeras de cambio, sienta las bases de un proyecto lleno de jugadores jóvenes y talentosos y con Xavi como líder indiscutible para el futuro del club.

Buena sintonía

Como muestra de esta buena sintonía entre entrenador y presidente, se les pudo ver juntos y felices en la cena que organizó el Barcelona en la noche de este jueves con motivo de la consecución de la Liga obtenida este pasado domingo. Joan Laporta y Xavi Hernández estuvieron sentados en la misma mesa y los canales oficiales del club hicieron visible esta gran relación con una imagen que reflejaba lo que parece que se hará oficial en las próximas semanas: la renovación del entrenador hasta 2026.