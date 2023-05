Xavi Hernández se pronunció al término del partido que midió al Barcelona con el Espanyol y en el que los culés se proclamaron matemáticamente campeones de Liga. El técnico se mostró muy satisfecho por el trabajo completado y destacó la importancia del título de Liga para consolidar el proyecto del club.

Campeones

«Es una sensación magnífica. Un poco más de 10 meses de sacrificio, esfuerzo y trabajo extraordinario. Es muy importante esta Liga para la estabilidad del proyecto».

Partido

«Hemos rubricado la Liga en un partido fantástico. Hemos estado brillantes hasta el 0-4 y luego nos hemos relajado un poco. Ganamos la Liga en un derbi, que es un escenario ideal. A cinco jornadas del final… es un gran trabajo el que hemos hecho hasta el final».

Retirada a vestuarios

«Pienso que ya vale. Es normal la celebración, pero llega un punto en el que teníamos que irnos, porque es difícil de controlar, pero no estamos en nuestra casa».

Crítica

«Me he acordado de mi mujer, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos. Es normal la crítica, estamos en España y no se valora el trabajo. Es el Barça. Me pasó de jugador, pero al final el buen trabajo lleva a esto».

Liga

«Nos da estabilidad y seguridad. El trabajo está ahí, pero es difícil ganar y hemos sido un equipo. La imagen que tenemos es la de ganar los cuatro partidos que quedan. El objetivo está hecho, pero queda el prestigio y la imagen del club. Lo celebraremos».

Diferencia con el Madrid

«Hemos sido mucho mejores que el contrario y se ha de celebrar. Tiene un mérito muy grande con la situación que está el club».

Celebración

«Lo hemos celebrado mucho en el vestuario. Me han comentado que ha habido un pequeño lío. Soy muy racional, pero es muy difícil no celebrar algo así. No se celebraba porque fuera el campo del Espanyol».

Champions

«Esto significa que se están haciendo muy bien las cosas. No hemos estado al nivel en Europa. Esa es la asignatura pendiente».

Invasión de campo

«No he visto a los aficionados cerca. Ya estaba dentro. No le daría más importancia a eso. Es un título extraordinario y es normal querer celebrarlo. Celebrábamos un trabajo desde julio».

Sentimientos

«He sentido satisfacción del trabajo bien hecho. Hemos tenido momentos duros y hemos sabido ser un bloque. El cómo se ha hecho también es importante. Se ha jugado muy bien al fútbol en momentos».

Liga de Xavi

«No es la Liga de Xavi. No me hace sentir bien. Es la Liga del Barça. Yo estoy aquí para ayudar y hacer grupo».

Negreira

«Las situaciones extradeportivas no han ayudado».

Equipo

«Los jugadores han priorizado el trabajo de equipo a la individualidad».

Nota de la temporada

«Creo que es una muy muy buena temporada».

Después del Bernabéu

«Hicimos un cambio de rumbo en octubre. Necesitábamos tener más la pelota. Priorizar a los que perdían menos pelota. El fútbol es de los mediocampistas».

Crédito

«Es diferente porque ahora mismo soy el máximo responsable del equipo. A mí esto, personalmente, me da mucha credibilidad. Me costó mucho como jugador que creyeran en mí. Como entrenador me ha pasado lo mismo».

Sufrimiento

«El entrenador del Barça siempre sufre. Nunca está tranquilo. Es el club más difícil del mundo».