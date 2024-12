Xavi Hernández consigue anular en la Audiencia Nacional una sanción impuesta por Hacienda

La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el ex futbolista y entrenador Xavi Hernández contra una resolución del Ministerio de Hacienda sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios de 2009 a 2012, anulando la regularización por operaciones vinculadas relacionadas con sus derechos de imagen. Tal como desvela OKDIARIO, la sentencia «estima en parte el recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC) de mayo de 2019, que anulamos en lo que se refiere a la regularización por operaciones vinculadas, por no ser ajustada a Derecho, confirmándola en sus restantes pronunciamientos».

La sentencia que desvela OKDIARIO, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Álvarez, centra su análisis en tres aspectos principales ligados al ex entrenador del Barça: la aplicación del régimen de operaciones vinculadas en la cesión de derechos de imagen, el tratamiento fiscal de los pagos realizados por el club a una agencia de representación, y la procedencia de las sanciones impuestas.

En cuanto al primer punto, que constituye el núcleo de la estimación parcial, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia falla a favor de Xavi Hernández. Determina que la Ley del IRPF, que regula la imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen, es una norma especial que excluye la aplicación del régimen general de operaciones vinculadas cuando se cumplen determinados requisitos. En este caso, al no superarse el límite del 85/15 establecido en dicho artículo (los pagos por derechos de imagen no superaban el 15% de las retribuciones totales), la Sala considera que no procedía la regularización practicada por la Inspección.

«Simulación contractual»

Sin embargo, el tribunal confirma el criterio de Hacienda respecto a los pagos realizados por el club a la sociedad Double Match, considerándolos como retribuciones laborales del entonces futbolista. La Sala entiende que existe una simulación en el contrato de prestación de servicios entre el club y dicha sociedad, ya que en realidad se trataba de pagos por servicios de intermediación prestados al jugador y no al club.

La sentencia se apoya en jurisprudencia consolidada que establece que cuando un club paga las comisiones del agente del futbolista, estas deben considerarse como mayor retribución del jugador, pues constituyen el abono de gastos que deberían ser satisfechos por el deportista a su representante. Este criterio ha sido respaldado por diversos tribunales superiores de justicia y por la propia Audiencia Nacional en casos similares.

En relación con la sanción impuesta a Xavi Hernández por Hacienda, el tribunal la confirma al considerar que la simulación detectada en los pagos a la agencia de representación «necesariamente requiere de intencionalidad y conocimiento, pues se trata de un mecanismo artificioso». La Sala rechaza también la pretensión del recurrente de deducirse las retenciones que debieron practicarse sobre dichos pagos, siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia.

La resolución clarifica la relación entre el régimen especial de imputación de rentas por derechos de imagen y el régimen general de operaciones vinculadas. La sentencia, que no impone costas a ninguna de las partes, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Para su admisión, deberá acreditarse el interés casacional objetivo del asunto en el plazo de 30 días desde su notificación.

Esta decisión sobre el ex técnico culé y su empresa (GALILEU 136 SL) se suma a una creciente jurisprudencia sobre la fiscalidad de los deportistas profesionales, especialmente en lo relativo a la explotación de sus derechos de imagen y los pagos a intermediarios, que ha venido a clarificar aspectos controvertidos de su tributación en el IRPF. Entre otros, han vencido en los tribunales Xabi Alonso, Raúl González, Sergio Ramos, Andrés Iniesta o Carles Puyol.

2,8 millones

En marzo, el caso de las cuentas de Xavi Hernández cuando consiguió ganar tiempo en su enfrentamiento con la Agencia Tributaria por los derechos de imagen durante su etapa como jugador del Barcelona. La Audiencia Nacional decidió suspender de forma cautelar el pago de una sanción de 2,8 millones de euros tras una inspección del IRPF correspondiente al 2015, el último de su trayectoria en el club azulgrana. El futbolista ya había obtenido una primera victoria ante el Tribunal Económico-Administrativo en relación con algunas liquidaciones determinadas por Hacienda dentro del mismo proceso.

El caso comenzó con una inspección de los ejercicios de 2009 a 2015. Se realizaron tres regularizaciones: 4,1 millones por el periodo 2009-2012; 2,49 millones para 2013-2014; y 915.000 euros correspondientes a 2015, siendo esta última la clave en el litigio que en marzo quedó suspendido cautelarmente. Dicha sanción, que implicaba el pago de 2,8 millones. Hernández argumentó que el pago inmediato de la deuda podría causarle «perjuicios irreparables», considerando tanto su patrimonio como su solvencia actual, además del «elevado importe» de la sanción y las «deudas muy elevadas» que ya tuvo que afrontar previamente debido a otras regularizaciones impugnadas. Defendió que le resultaba inviable realizar el pago inmediato de la multa, aunque aseguró que estaría en condiciones de cumplirlo cuando se concluyan los juicios.

Xavi Hernández ya logró otras victorias parciales en los recursos planteados ante la Audiencia. Por ejemplo, en marzo de 2022, se estimó un recurso relacionado con el Impuesto de Sociedades aplicado a su sociedad, derivado de la inspección de los años 2009 a 2012, por el método empleado para valorar las operaciones vinculadas. En abril del mismo año, obtuvo un resultado similar para los ejercicios 2013 y 2014. Eran cifras menores en comparación con las regularizaciones del IRPF.

En octubre de 2023, la Audiencia Nacional resolvió uno de los casos relacionados con el IRPF, en concreto el del periodo 2013-2014, que había supuesto un desembolso de 2,49 millones de euros por parte de Xavi. El tribunal también entonces le dio la razón parcialmente en lo relativo a la regularización por operaciones vinculadas, confirmando el resto. Ese asunto fue recurrido en el Tribunal Supremo, donde sigue pendiente de resolución.