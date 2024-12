Xabi Alonso frena el posible fichaje de una pieza clave del Leverkusen por el Barça: «Lo necesitamos…»

El futuro de Jonathan Tah se ha convertido en uno de los grandes temas del mercado europeo. El central alemán, con contrato hasta junio de 2025, está en el radar de gigantes como Barça, Bayern o Real Madrid por su liderazgo, contundencia y capacidad técnica, aunque Xabi Alonso, su entrenador en el Bayer Leverkusen, lo deja claro: «Lo necesitamos hasta el último día. Luego veremos qué pasa».

Tah es en estos momentos uno de los centrales más codiciados del panorama europeo, especialmente por un Barça que ve necesario reforzar el centro de la defensa y ven en el alemán una oportunidad para reforzarla y dotarla de su estabilidad y regularidad. Y es que, a sus 28 años, Tah es uno de los jugadores más importantes en el esquema de Xabi Alonso en el Leverkusen y es lógico el interés del Barça.

El técnico español ha elogiado repetidamente su papel como líder en el equipo, describiéndolo como «un jugador de primer nivel que cada día mejora más». En la presente temporada, el central lleva ya disputados 21 encuentros entre todas las competiciones, consolidándose como el eje central de la zaga de este Leverkusen que busca mantener su dominio en la Bundesliga tras conquistar el título la temporada pasada.

Pero pese al ruido mediático, Xabi Alonso ha insistido en que tanto el jugador como el equipo están centrados en el presente, cerrando la puerta a una salida en invierno del alemán: «Estamos felices de que Tah esté con nosotros esta temporada. Su actitud es impecable y tiene una gran influencia en nuestro juego. Lo necesitamos hasta el último día. El verano aún está muy lejos». Xabi Alonso también destacó que estas situaciones son normales cuando se trata de futbolistas de alto nivel, minimizando el impacto que los rumores puedan tener en el rendimiento del jugador o en la dinámica del equipo.

En este sentido, Tah ha demostrado profesionalismo, manteniendo un alto nivel de juego y dejando claro que su prioridad es seguir ayudando al Leverkusen en los objetivos de esta temporada. Su importancia trasciende el campo, ya que es uno de los referentes del vestuario junto a otros jóvenes como Florian Wirtz, otro jugador en la órbita de los grandes clubes europeos.

Jonathan Tah es un perfil que encaja perfectamente en las necesidades del Barça, sobre todo en el aspecto económico, pues el alemán será agente libre a partir de julio de 2025, cuando acaba su contrato. En enero será libre de negociar su nuevo destino a partir de verano. El Barça sueña con su posible llegada, algo que permitiría al club blaugrana reforzar su defensa sin un gran desembolso económico, algo crucial dada la situación financiera del club. Sin embargo, los culés no son los únicos interesados. El Bayern Múnich, que ya intentó ficharlo en el pasado, sigue atento a su situación, mientras que el Real Madrid también valora al internacional alemán como una solución para su mermada defensa, con varios lesionados.

Aunque el Barça parece partir con cierta ventaja en la carrera por el jugador, la competencia con otras potencias no siempre ha sido sinónimo de triunfo para los culés. El Leverkusen no facilitará su salida, y Tah aún no ha mostrado señales claras de querer abandonar el club antes de que finalice su contrato. Además, el papel de Xabi Alonso como mediador será clave, ya que el técnico español ha demostrado ser un gran gestor en este tipo de escenarios.