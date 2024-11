El Real Madrid inicia el casting de centrales

Los males en forma de lesión no paran de sucedérsele al Real Madrid. El conjunto blanco sufrió ante Osasuna hasta tres bajas, preocupando especialmente la de Eder Militao. El brasileño se rompió de nuevo el ligamento cruzado y su ausencia deja en cuadro a la defensa, por lo que el club está prácticamente obligado a fichar en enero. Pero el casting de centrales no será nada sencillo. No hay muchos jugadores que cumplan con las necesidades del equipo de Ancelotti y, además, todavía hay muchas dudas sobre qué es lo que se busca: si un parche con el que cubrir esta temporada la defensa o un jugador de futuro.

La lesión de Militao ha dejado en una situación crítica a la defensa. El brasileño se pierde lo que resta de temporada, al igual que Carvajal. Alaba continúa con su lento proceso de recuperación y no hay fecha para su regreso. A eso hay que añadir las bajas puntuales de Lucas Vázquez y Tchouaméni –central de emergencia la pasada campaña–, lo que deja totalmente en cuadro la zaga de Ancelotti.

El técnico únicamente cuenta con Rüdiger, Mendy, Fran García y Vallejo como defensas sanos del primer equipo. Dos de ellos son laterales izquierdos, mientras que con Vallejo hay muchas dudas. De hecho, el recurso ante Osasuna fue Raúl Asencio, jugador del Castilla, que cuajó además una buena actuación.

Este panorama obliga prácticamente al club a fichar en enero, o inmediatamente si encuentran un central de garantías libre. Pero el casting del Real Madrid no será nada sencillo. No todos valen para el conjunto blanco y, además, tiene que esclarecerse la planificación para la parcela defensiva. El club debe decidir si confía en la recuperación de Alaba y en que Asencio pueda dar el salto definitivo al primer equipo, lo que les llevaría a buscar un parche, o si lo que quieren es un central de futuro.

El Real Madrid busca central

Ramos: rendimiento inmediato a coste cero

Para el primero de los casos, la mejor opción está clara cuál es. Sergio Ramos está sin equipo, por lo que podría fichársele ya mismo. No hay ningún jugador en el mercado de agentes libres que mejore al ex capitán del conjunto madridista y, como se comprobó el pasado año en el Sevilla, sigue ofreciendo un rendimiento de élite. Además, Ramos es la opción más económica, puesto que su llegada sería a coste cero.

Laporte: Arabia y su salario, principales problemas

Otra de las opciones es la de Aymeric Laporte. El internacional español ha demostrado en estos últimos meses con la Selección que, pese a jugar en Arabia Saudí, sigue capacitado para jugar en la élite. A sus 30 años, el jugador del Al-Nassr sería una de las mejores opciones para reforzar la defensa madridista, pero hay dos problemas: su elevado salario y que no le dejarán salir fácilmente.

Tah: barato y fijo para Xabi Alonso

Una de las opciones que pueden resultar más viables y que puede encajar como jugador de plenas garantías en la élite es la de Jonathan Tah. El central es, a sus 28 años, uno de los líderes del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, pero termina contrato en junio de 2025, por lo que puede ser una operación de lo más asequible para el mercado invernal.

Djené: experiencia en la Liga y muy asequible

La de Djené Dakonam sería una opción cortoplacista para resolver el problema en el mercado de invierno. El del Getafe tiene experiencia en nuestra Liga, puesto que lleva ocho temporadas en el conjunto azulón. A sus 32 años, termina contrato este verano y podría ser la mejor opción en relación calidad-precio –tras la de Ramos– para lo que resta de curso.

Antonio Silva: potencial de estrella

De lo mejor que hay en el mercado. El futbolista del Benfica es una de las grandes perlas del equipo lisboeta. Antonio Silva es una opción que, además, gusta mucho a la cúpula del Real Madrid. Sería una opción clara de futuro, aunque el principal inconveniente sería el precio. El club portugués lo tasó en 100 millones de euros.

Mosquera y Yarek: opciones baratas de futuro

Hay dos jugadores del Valencia que podrían encajar en el Real Madrid, pero dentro de un plan a largo plazo. Se trata de Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski. Los dos futbolistas son centrales de futuro que podrían encajar a la perfección en el casting madridista. El primero de ellos fue una de las revelaciones de la temporada pasada en el conjunto che, mientras que Yarek ha dado el salto definitivo esta temporada.

La edad y su precio son dos puntos muy a favor en ambos casos. Mosquera tiene 20 años, mientras que Yarek tiene 19. Los dos superan el 1,90 de altura y han mostrado buen trato de balón, además de rendir muy bien a las órdenes de Rubén Baraja, siendo de lo poco salvable del Valencia esta temporada. El club se ha acostumbrado a malvender a sus futbolistas durante la era Lim, por lo que apuntan a ser jugadores a un precio asequible.

‘Cuti’ Romero: el Tottenham no lo pondría fácil

Cristian Romero sería otro de los futbolistas de garantías que podría encajar en los planes del Real Madrid. El argentino, de 26 años, es uno de los mejores centrales de la Premier, además de ser un fijo con la campeona del mundo y de América. El principal problema sería su precio.

Si hay algo por lo que destaca Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, es por su dureza e inflexibilidad a la hora de negociar. Florentino Pérez ya lo pudo comprobar con los fichajes de Modric y Bale. Su precio podría ser superior a los 60 millones.

Castello Lukeba: un nuevo Militao

El joven futbolista francés del RB Leipzig es una de las opciones que más se puede asimilar a la de Militao. La operación sería muy parecida a la que llevó al brasileño al Bernabéu, en 2019. El conjunto blanco pagó entonces 50 millones de euros al Oporto por sus servicios. En este caso, el precio por Castello Lukeba, de 21 años, sería similar. Se trataría de una opción clara de cara al futuro.