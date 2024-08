Todo lo que pudo ser en el Barcelona y no fue

A pocas horas para el cierre del mercado de fichajes en España, que cerrará a las 23:59 de este 31 de agosto, el Barcelona apunta a firmar uno de los veranos más pobres que se recuerdan en el club culé. El único fichaje de relumbrón de Dani Olmo y las apuestas como profesionales de hasta cinco jóvenes, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Casadó, Pablo Torre y Pau Víctor –el año pasado cedido en el filial y traspasado del Girona–.

El verano culé, en concreto su mercado de fichajes, quedará como ese de todo lo que pudo ser y no fue. Numerosos nombres han salido a la palestra como posibles refuerzos culés pero la situación económica y financiera de los culés, ahogado por su propia masa salarial y sus problemas de fair play, han llevado al club al desierto en materia de fichajes. Estos son 10 de los nombres que han sonado con fuerza… pero se han caído por el propio pese de la inoperancia del Barcelona.

Nico Williams

Quizá el más sonado. Para el recuerdo quedará la frase de Joan Laporta, con la Eurocopa en juego y Nico Williams siendo uno de los nombres destacados, en la que dijo: «Podemos permitirnos un fichaje como el de Nico Williams». Pues resultó que no, que no pudieron, o al menos que éste no estuvo por delante en la lista de prioridades de Hansi Flick, que tendrá a Dani Olmo como la única carta nueva de la baraja blaugrana que dispuso Xavi Hernández.

Rafael Leao

El listado de alternativas para el extremo izquierdo que han sonado para el Barcelona es larguísima y entre los más sonado ha estado Rafael Leao. El portugués realmente nunca fue una opción real para el Barcelona, fijo en el Milan y con un precio de salida muy lejos a lo que se puede permitir el club en estos momentos, por no hablar del aspecto salarial.

Federico Chiesa

De un extremo a otro. Federico Chiesa pudo ser la opción más factible del Barcelona en términos económicos, pero aun así estuvo lejos de ser una realidad. Los problemas de fair play volvieron a ser un muro infranqueable para los culés y el italiano jugará en el Liverpool, que paga unos 15 millones de euros más variables a la Juventus y que no tendrá problemas en asumir su salario e inscripción.

Luis Diaz

Y seguimos hablando del Liverpool con Luis Diaz. El colombiano fue otro recurrente nombre como alternativa al fichaje de Nico Williams pero, nuevamente, estaba fuera del valor de mercado al que puede aspirar el Barcelona tras desembolsar casi 60 millones por Dani Olmo.

Jonathan Tah

Tras la lesión de Andreas Christensen apareció en la órbita del Barcelona el nombre de Jonathan Tah, uno de los hombres de Xabi Alonso en su gran Bayer Leverkusen. El central está ante su último año de contrato y la operación parecía factible… de no ser nuevamente por los problemas de fair play de este Barcelona, que ha podido inscribir a sus futbolistas rebuscando en la letra pequeña de las normas de La Liga.

Kingsley Coman

Otro extremo para la banda izquierda del Barcelona que no llegó a ningún lado. Kingsley Coman fue contactado por el Barça, un viejo conocido de Hansi Flick, pero las negociaciones ni siquiera llegaron a un estado avanzado. El problema de siempre.

N’Golo Kanté

El centrocampista francés sonó para reforzar la medular del Barcelona en busca de músculo. Cantos de sirena llegaron desde Arabia Saudí por el interés del mediocentro en salir del país árabe. No cuajó y, si nada cambia en las últimas horas, seguirá allí otra temporada más.

Adrien Rabiot

Adrien Rabiot está aún sin equipo a pocas horas del cierre de mercado de fichajes pero ni por esas el Barcelona ha logrado encajar un fichaje como éste. El problema culé es con el fair play financiero y su incapacidad para poder inscribir a sus fichajes, aún lejos de la regla 1:1.

Amadou Onana

Era uno de los elegidos por el Barcelona para el mediocentro, incluso se llegó a avanzar mucho su incorporación con el Everton, pero algo vería el jugador belga que no le gustó del cuadro culé que acabó descartando esta opción, firmando por el Aston Villa para seguir en la Premier League.

Joshua Kimmich

Otro nombre recurrente en Can Barça y otro fichaje que se le ha negado. Joshua Kimmich era el fichaje perfecto para los culés en su centro del campo pero tampoco logró cuadrar la operación. Con un año de contrato por delante del Bayern de Múnich, se daba por segura su salida pero nunca estuvo cerca del Barcelona.