Weghorst desvela toda la verdad del incidente en el que Messi le llamó bobo

Wout Weghorst será recordado por su encontronazo con Leo Messi tras el duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar entre Argentina y Holanda. Al término del encuentro, el delantero se acercó al argentino cuando éste se encontraba dando una rueda de prensa y fue entonces cuando Leo le dijo la ya famosa frase: «¡Qué miras, bobo! Anda para allá, bobo» .

Unos días después de que la albiceleste se haya proclamado campeona del mundo, el internacional holandés se ha vuelto a pronunciar sobre lo sucedido. La escena dio la vuelta al mundo y seguramente sea recordada por los siglos de los siglos por todos los aficionados. El ariete volvió a sacar el tema tras un partido con el Besiktas donde juega cedido por el Burnley y quiso dejar claro que respeta al crack del PSG.

«Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia. Al menos ahora se ha aprendido mi nombre», dijo Weghorst en referencia al rifirrafe que tuvo con Messi en Qatar. El atacante ha querido quitarle hierro al asunto e intentar zanjar la polémica formada por las declaraciones del ex azulgrana.

«Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien», añadió. Weghorst fue el culpable de que el partido se marchara a la prórroga con sus dos goles que permitieron a Holanda empatar el partido.

Este miércoles volvió a ver puerta durante el encuentro entre el Besiktas y Sanliurfaspor, en un choque similar al del Mundial en el que el Besiktas remontó un 0-2 en contra para acabar ganando por 4-2: «Me habría gustado que hubiera sido igual en el Mundial… Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si…? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera».