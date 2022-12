Weghorst desvela lo sucedido con Messi en el túnel de vestuarios: «Fui a darle la mano y…»

Wout Weghorst fue presuntamente el jugador al que Messi llamó «bobo» después de la victoria de Argentina y el delantero de Holanda dio la versión de los hechos en la zona mixta. El autor de los dos goles del cuadro tulipán desveló que fue a darle la mano a Messi y que eso provocó los acontecimientos.

«Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado», afirmó ante los medios de comunicación.

El pique de Messi con Weghorst durante el partido continuó en el túnel de vestuarios y con esta imagen del argentino en el inicio de una entrevista en televisión. El holandés quiso acercarse a Leo, pero éste no quería hablar. Kun y Lautaro trataron de poner un poco de paz. https://t.co/qCSUISzUrC — Ricardo Rosety (@ricardorosety) December 9, 2022

Según el periodista Ricardo Rosety, el delantero de Holanda habría hecho ademán de pedirle la camiseta a lo que Messi habría reaccionado con unas palabras que han dado la vuelta al mundo.