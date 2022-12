Messi pasa facturas

Leo Messi volvió a iluminar el camino de Argentina camino de las semifinales el Mundial de Qatar y además se cobró varias facturas pendientes en el duelo de los cuartos de final. El ’10’ dedicó un gol antes de mandar callar a Van Gaal y tras celebrar la clasificación ajustició a un Mateu Lahoz al que también se la tenía guardada. Eso, y un pique en zona mixta con Weghorst que también pasa a la historia de los mundiales.

Porque Messi en este Mundial está jugando contra la historia y en la que probablemente sea su última gran cita con Argentina está ajustando cuentas. En el pasado duelo contra Polonia tuvo un encontronazo con Lewandowski al que le negó el saludo después de una falta del jugador del Barcelona pero lo vivido ante Holanda fue lo nunca visto en un Messi que está enfocado en poner el broche de oro a su carrera de vino y rosas en Qatar.

Louis Van Gaal había calentado la previa del Holanda-Argentina juzgando la poca capacidad defensiva de Messi y también habló de su compañero y amigo Di María, que en su día le había catalogado como el peor entrenador de su carrera. «Me sentí ofendido por Van Gaal por sus comentarios previos al juego y algunos jugadores de ellos hablaron demasiado durante el juego», afirmó Messi minutos después de dejar una imagen para el recuerdo.

Tras anotar de penalti el 2-0, Messi se fue dirigió al banquillo e hizo en la cara de Van Gaal el Topo Gigio, la clásica celebración de un Juan Román Riquelme que también fue víctima del entrenador holandés durante su etapa en el Barcelona. Ni que decir tiene que esa celebración estaba premeditada. Pero ahí no acabó la cosa, a la conclusión del partido se fue a por el entrenador para dejarle claro con gestos que había hablado mucho y tuvo que ser separado por Edgar Davies.

Para finalizar con Van Gaal, Messi dejó claro en zona mixta que: «Van Gaal vende que juega bien fútbol y luego mete delanteros y empieza a lanzar pelotazos. Merecíamos pasar y así acabó siendo».

Ajusticia a Mateu

Pero ahí no acabó la cosa para un Messi caliente que también quiso saldar cuentas con Mateu Lahoz, el arbitro encargado de pitar el choque y que perdió las riendas del duelo después del descanso. El argentino criticó al colegiado e hizo un reclamo a la FIFA para que español no dirija partidos de tal alcurnia.

“No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que piensas. Creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante en el que el árbitro no esté a la altura”, afirmó Messi sobre el césped del estadio de Lusail.

Tras Van Gaal y Mateu, Leo Messi tuvo también sus más y sus menos durante una entrevista en zona mixta con Weghorst. El delantero holandés, autor de los dos goles de su selección, tuvo lío en el túnel de vestuarios con los jugadores de Argentina y tras acercarse a Messi dejó una frase que será carne de memes. Ese ¿qué miras bobo? refleja a la perfección el estado anímico de un Leo Messi extra motivado con el objetivo de levantar el próximo 18 de diciembre su trofeo mas ansiado en Doha.