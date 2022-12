Messi raja como nunca contra Mateu y Van Gaal

Leo Messi vivió uno de los partidos más calientes de su carrera en los cuartos de final del Mundial de Qatar. Argentina sufrió para eliminar a Holanda viéndose obligada a alcanzar los penaltis para apear a la oranje. Antes de dicha fase, el partido se fue calentando más y más por las decisiones del árbitro español Mateu Lahoz y los constantes piqués que tuvieron los dos banquillos.

El capitán de la albiceleste, lejos de estar tranquilo, habló tras el duelo acusando al colegiado español de falta de nivel para dirigir un partido de esa índole. «No puede poner un árbitro que no está a la altura. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era. Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren inclinar. No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero. Si hablas te sancionan. La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias», indicó Leo sobre Mateu.

Lejos de terminar con su cobro de facturas, Messi también repartió para Louis van Gaal. Al entrenador de Holanda le dedicó unas duras palabras por cómo perpetró la remontada del 0-2 al 2-2 jugando con los balones en largo. «Van Gaal que tanto vende que juega bien, le tira pelotazos a los grandotes. No sabe hacer nada más», especificó.

Finalmente, Messi tuvo también un encontronazo con el jugador tulipán Weghorst, quien después de toda la batalla vivida en el terreno de juego le pidió la camiseta del partido. El argentino se la negó, mientras el holandés le miraba fijamente en la zona de entrevista. El jugador del PSG, con el micrófono delante, le espetó un inconfundible: «¡Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá!».

El capitán de la albiceleste sudó tinta, pero estará hasta el final del campeonato, aunque todavía está por determinar si será por el título. El martes, frente a Croacia, le espera a Argentina otra batalla no menos complicada después de que los balcánicos apeasen a Brasil de forma inesperada en cuartos.