Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi protagonizaron uno de los triángulos amorosos más mediáticos de todos los tiempos hace más de diez años. La influencer rompió su matrimonio con el ex delantero argentino, con quien tenía tres hijos, para irse con su compañero de equipo por aquel entonces, un joven Mauro Icardi al que Maxi López prácticamente tutelaba. Pero la ahora empresaria no pudo contenerse, fue infiel a su marido y acabó iniciando una relación con Icardi, con el que tuvo dos hijas después.

Ahora, la argentina lo cuenta todo en el podcast Olga en vivo. «Lo primero que hizo fue que, para mi cumpleaños, me regala un pasaje para ir a verlo y le digo ‘yo no puedo dejar a mis hijos, tengo tres bebés’ y no fui. Y en enero, cuando fuimos, él había armado en su casa cuartos de bebé», explica Wanda Nara sin pelos en la lengua.

Sin embargo, no se quitaba de la cabeza a Maxi López, su ex marido, al que le deseaba que volviera a ilusionarse y encontrara una mujer para rehacer su vida: «Yo le decía ‘ojalá que Maxi se enamore de alguien’. Me acostaba en la cama y lloraba y le decía ‘ojalá que encuentre un amor’. Y Mauro me decía ‘pero sos boluda, debe estar refeliz, enfiestado’».

Finalmente, Maxi López inició un romance Daniela Christiansson, con la que volvió a casarse y fueron padres. Wanda Nara no esconde que fue una liberación: «El día que supe que él realmente estaba con alguien y tenía una familia sentí como un alivio». Y finaliza con un mensaje claro a los que la criticaron por este asunto: «El jugador puede dejar a la mujer y armar otra familia. Pero, una mujer de un jugador que se plante y diga ‘mira, te dejo’ en lo mejor de la carrera y viviendo en Europa, no lo hace ninguna».

La primera noche de Wanda Nara e Icardi

Hace unos meses contaba cómo fue la primera noche con el por aquel entonces joven futbolista. «Escuchen la historia porque es mortal», comenzaba diciendo Wanda Nara. «Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía», continuaba. Wanda explica que los primeros encuentros con él fueron en el apartamento de soltero que tenía: «Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas».

«Yo creo que si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros”, asegura sobre su historia de amor con Icardi que este 2024 cumplirá una década, aunque llena de idas y venidas entre numerosos escándalos mediáticos y separaciones que finalmente no son tal. Y desvela la curiosa anécdota que protagonizó tras ese encuentro sexual. «Fui al Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción ‘Colgado en tus manos’ de Carlos Baute», explicaba entre risas.