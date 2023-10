Victoria obligada antes de la Champions. No queda otra si no se quiere perder la órbita de un liderato que sigue a bastante distancia porque el Atlético está con un partido menos que el resto de los equipos de arriba. De hecho, empezará su choque de hoy a ocho puntos del líder Real Madrid y a siete del Barcelona. Eso sí, si suma de a tres ascenderá a la cuarta plaza. Llega al Metropolitano el Cádiz, que no sólo no ha ganado nunca en territorio rojiblanco, sino que en los 15 partidos anteriores sólo ha podido rascar un empate en 1991, hace 32 años. Simeone deberá improvisar un delantero centro, porque no puede contar ni con el lesionado Memphis ni con el sancionado Morata.

El Cholo tiene diferentes opciones. Desde tirar de algún jugador del filial hasta reciclar a algún centrocampista, como Riquelme o Llorente. A Correa lo ha recuperado sobre la bocina, pero dada la proximidad del encuentro ante el Feyenoord no parece que vaya a arriesgarse a que se resienta. El propio Riquelme, autor del 0-2 en Pamplona, parece ser quien tiene más posibilidades, pero todo está abierto hasta que se haga oficial la alineación.

El balance previo del choque ofrece tal desigualdad que pensar en una sorpresa parece una locura, al menos en base al análisis de las estadísticas: 14 victorias del Atlético ante el Cádiz por un empate andaluz; 37 goles domésticos por apenas cinco visitantes y un 5-1 como antecedente más reciente. Simeone ha jugado seis veces ante los gaditanos con el balance de cinco triunfos y una derrota y Sergio González sólo ha podido una vez con los rojiblancos en 12 enfrentamientos. Sin embargo el fútbol es un deporte mágico y lo que parece imposible puede hacerse realidad.

Será el partido 400 de Oblak con el Atlético, el 200 de Savic en Primera División y el 50 de Witsel con la camiseta rojiblanca. Día de efemérides en el que el equipo buscará la que sería su 12 victoria consecutiva en casa, donde está fortísimo en lo que llevamos de 2023 (11 victorias, un empate y una sola derrota ante el Barcelona). Tras derrotar consecutivamente a Real Madrid y Osasuna un tropiezo esta noche sería imperdonable, pero…

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino, Llorente, Koke, Saúl, Griezmann y Riquelme.

Cádiz: Ledesma, Zaldúa, Meré, Fali, Javi Hernández, Escalante, Rubén Alcaraz, Robert Navarro, Machís, Chris Ramos y Maxi Gómez.

Árbitros: Iglesias Villanueva (campo) y García Verdura (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.