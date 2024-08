Los vecinos del padre de Yamal: «Está harto de que le llamen ‘traidor’ porque su hijo juega con España»

El apuñalamiento de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, en la tarde de este miércoles provocó un tremendo impacto en nuestro país. El progenitor de uno de los héroes de España en la Eurocopa había quedado muy afectado y su ingreso en la UCI demostró un pronóstico muy grave después de recibir tres puñaladas –dos en el abdomen y otra en el pulmón– por parte de tres personas de origen marroquí con las que mantuvo una acalorada discusión y que fueron detenidas por los Mossos d’Esquadra.

Tras sufrir el apuñalamiento en el barrio de Rocafonda en Mataró (Barcelona), Mounir Nasraoui fue trasladado al hospital Can Ruti de Badalona. Su vida no corre peligro, pero aún no se conocen las consecuencias que le pueden costar este enfrentamiento con tres vecinos del barrio donde reside la familia de Lamine Yamal, estrella del Barça y de la selección española.

Precisamente su presencia en el combinado nacional de nuestro país es uno de los motivos del enfado de estos marroquíes y de las amenazas que venía recibiendo el padre de Lamine Yamal. Los vecinos de su barrio relatan a OKDIARIO que Mounir Nasraoui le contó a la Policía que estaba harto de que le llamasen «traidor» porque su hijo jugara con España y no con Marruecos. Este calificativo, además, carece de sentido alguno, pues tanto padre como descendiente son españoles. De hecho, el delantero es español de tercera generación.

Lamine Yamal eligió jugar con la selección el año pasado y fue convocado por primera vez por Luis de la Fuente en septiembre de 2023 para los partidos de clasificación a la Eurocopa contra Georgia y Chipre. En esa concentración, el del Barça confirmó que «siempre» había tenido «claro» que su deseo no era otro que «jugar con España y ganar todo lo que se pueda». De momento ya lleva una Eurocopa, la conseguida el pasado 14 de junio en Alemania en la final ante Inglaterra.

Lamine Yamal y su padre son españoles

Sin embargo, esta españolía de padre e hijo, que además comparten una estrecha relación, no es plato de buen gusto para algunos de sus vecinos de Rocafonda, que lo consideran una traición y por ello amenazaban constantemente al progenitor. Tres de ellos han sido detenidos por apuñalar a Mounir Nasraoui, que todavía no ha salido de la UCI, donde se halla estable, en observación y con una mascarilla de oxígeno por neumotórax debido a esa tercera puñalada en el pulmón.

Además de los tres marroquíes detenidos, hay un cuarto que no atacó al padre del jugador, pero que le detendrán también hasta que se esclarezca todo este asunto que ha conmovido a nuestro país. Lamine debería debutar este sábado en el primer choque de la temporada para el Barcelona, el que disputarán en Mestalla frente al Valencia a las 21:30 horas. Este jueves ya se entrenó con total normalidad y fue arropado por todos sus compañeros en la ciudad deportiva del club azulgrana.

Hay que recordar que Yamal tiene 17 años y aún es menor de edad, por lo que el apoyo de la entidad catalana hacia él tras este asunto será inmenso. El joven extremo derecho afronta su temporada más ilusionante en la élite después ganarse la titularidad con Xavi Hernández, algo que conservará con Hansi Flick, y consagrarse como una estrella en la Eurocopa.