«Varios futbolistas del Mundial me mandaron mensajes privados…»

Ivana Knoll fue el gran reclamo del Mundial de Qatar. La modelo croata fue la aficionada más ardiente y deslumbró a todos con sus modelos en los partidos de la selección de Croacia. Ahora, la explosiva influencer vuelve a ser noticia porque asegura que varios futbolistas le escribieron mensajes privados durante la cita mundialista, algunos de ellos rivales de su selección.

A la joven de 30 años se le preguntó en una entrevista reciente si algún futbolista la había contactado durante el Mundial, y no tuvo reparo a la hora de responder. «Sí. Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre cómo estás, bla, bla, bla», dijo la modelo sin dar nombres pero dejando alguna que otra pista. Ivana afirma que algunos de sus admiradores jugaban para equipos con los que se enfrentó Croacia y a los que no respondía hasta que no acababa el partido.

Relacionada con varios famosos

Una Ivana Knoll que también está dando que hablar tras aparecer en una fiesta de Leonardo DiCaprio en la que fue fotografiada sonriendo mientras se acercaba al rapero Drake, con el que ha posado en su perfil de Instagram. Se rumorea que pueden tener algo, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el acercamiento. También se le ha relacionado con figuras como el actor Jamie Foxx y el editor jefe de Vogue, Edward Enniful.

Lo que está claro es que su popularidad creció como la espuma tras el Mundial. Ivana se saltó las normas de Qatar con sus atuendos y se convirtió en una de las mujeres más seguidas por los aficionados, no solo croatas, sino de todo el mundo. «Tuve dudas sobre venir aquí. Entonces escuché las reglas y me sorprendió. El código de vestimenta prohíbe mostrar los hombros, las rodillas, la barriga y todo y yo estaba como, ¡Dios mío, ni siquiera tengo la ropa para cubrir todo eso!», dijo sin achantarse.