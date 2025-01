El VAR anula un gol al Athletic por un fuera de juego de Iñaki Williams tras un leve toque de Djaló

Iñaki Williams vio como le anulaban un gol de manera surrealista. El Athletic recortó distancias en las semifinales de la Supercopa de España gracias a un gol del delantero ghanés pero que no subió al marcador por un leve toque de su compañero Álvaro Djaló. El balón llegó al mayor de los Williams de parte de Frenkie de Jong, que cometió un grave error dando un pase atrás que habilitaba al delantero del conjunto bilbaíno. Sin embargo, Djaló rozó el balón lo justo para que la posición fuera antirreglamentaria y desde el VAR anularon el tanto.

Era el 1-2 que metía al Athletic en el partido en los últimos minutos de partido. El gol parecía totalmente legal, de hecho, los jugadores del conjunto bilbaíno se sorprendían de que el juego no se reanudase. Sin embargo, desde el VAR daban orden a Ortiz Arias a que no dejase que el Barcelona sacara de centro. La acción estaba siendo revisada por un posible toque del balón en Djaló justo antes de que recibiera el esférico Williams.

Finalmente, el tanto no subió al marcador. Después de varios minutos de revisión se ve como Djaló toca el balón de manera clara, aunque en las primeras tomas no se apreciaba. De esta forma, aunque era una cesión atrás de De Jong, al tocar justo después el delantero rojiblanco, invalidaba la posición de Williams.

El propio Iñaki Williams reconocía al término del encuentro que el gol estaba bien anulado, puesto que se encontraba en fuera de juego. «Una pena porque hemos hecho un gran esfuerzo. No me había fijado que Álvaro la había dado. Es una pena. La temporada no acaba aquí. Tenemos muchas cosas por delante y hay que seguir», señaló.

El partido empezaba ya con polémica, puesto que una hora antes se conocía que al Barcelona le habían dado la cautelar con el caso Olmo. El futbolista podía volver a jugar, después de que el Gobierno accediera a darle las medidas cautelares solicitadas ante el CSD, tras la negativa de Liga y Federación a tramitar la licencia del futbolista más allá del 31 de diciembre. A pesar de que no se acogen a la normativa de ambos estamentos, el organismo gubernamental obviaba todo lo anterior para hacerle un favor al club, con el que se adultera claramente el fútbol español.

Djaló dejó a Williams en fuera de juego

Durante el partido, llegaría también la polémica, con dos goles anulados al Athletic, cuando iba perdiendo. El primero de ellos era por un fuera de juego de De Marcos, que estaba adelantado por medio cuerpo. Pocos minutos después, ya en el 83′, llegaba el turno de Iñaki Williams, que ponía el 1-2.

Sin embargo, desde el VAR evitaban que el conjunto vasco se metiera en el partido. Tras revisar durante varios minutos la jugada, encontraban la toma en la que se ve claramente que Álvaro Djaló tocaba el balón tras la cesión atrás de De Jong. Un toque que inhabilitaba la posición de Williams.