Las primeras imágenes de Dani Olmo tras la cautelar del Gobierno de Sánchez: abrazos con sus compañeros y… ¡con Nico Williams!

Dani Olmo saltó al césped del estadio King Abdullah, donde se celebra el Athletic-Barcelona de la Supercopa de España, junto a sus inseparables Ferran Torres, Eric García y Pedri minutos después de que se conociera que el CSD había decidido otorgar la cautelar tanto al internacional español como a Pau Víctor, por lo que ambos podrán jugar desde este momento todas las competiciones, con una sonrisa y repartiendo abrazos. Uno de los más sentidos fue el que se dio con su amigo y rival Nico Williams. No era para menos. El catalán estaba feliz y su cambio había cambiado radicalmente respecto a la previa de este duelo, donde se le pudo ver visiblemente serio y preocupado.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha estimado este miércoles la medida cautelar urgente solicitada por el Barcelona y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. El Barça vuelve a tener pulso gracias a una medida inaudita en el fútbol español permitiendo la inscripción de dos futbolistas pasado el plazo varios días. Ahora se realizará un juicio en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para determinar si los culés tienen razón en sus reclamaciones.

El Barça ha ganado una batalla muy importante en su futuro económico. El club se jugaba perder los 48 millones que pagó por Dani Olmo el pasado verano y una posible reclamación del futbolista del total de su contrato que hubiese supuesto un pago de 200 millones. La entidad se ha salvado después de que la Liga y la Federación dijesen que no a la inscripción de Dani Olmo por presentar la documentación fuera de plazo.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo dependiente del Gobierno, ha reanimado al club azulgrana tras llevar la contraria a Liga y Federación y otorgar la cautelarísima por Dani Olmo y Pau Víctor. Ambos jugadores han vuelto a ser inscritos y se van a vestir de corto en el próximo partido azulgrana para competir bajo las órdenes de Hansi Flick.

No jugarán contra el Athletic

Este fallo ha llegado justo antes de que jueguen la semifinal de la Supercopa de España que mide al Athletic con los culés, aunque ambos no entraron en la convocatoria dada por Hansi Flick para el partido. La cautelarísima no implica que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar el resto de temporada, lo que reconoce es que las alegaciones del Barcelona tienen suficientes fundamentos legales como para ser evaluadas y mientras no se llegue al fondo de la cuestión tienen permitido jugar.

Todavía tendría que producirse un veredicto final. La documentación presentada por el club azulgrana se extiende a 52 páginas y cuenta con las firmas tanto del club como de Dani Olmo y Pau Víctor.

A la quinta fue la vencida. Hasta este recurso al Gobierno, ni la justicia ordinaria (en dos ocasiones), ni la Liga, ni la Federación estimaron las pretensiones de la entidad azulgrana. El Gobierno evita, por el momento, la ruina reputacional del Barcelona en general y Joan Laporta en particular, cuya figura queda tambaleando. La oposición en pleno llegó a pedir su dimisión.