Vandoorne destaca la mejor virtud de Fernando Alonso en la Fórmula 1

Fernando Alonso, en sus 20 años en la Fórmula 1, ha sumado multitud de experiencias, compañeros y amistades. Una de ellas fue la de Stoffel Vandoorne, con el que compartió garaje en su etapa en McLaren entre 2016 y 2018. Ahora, el piloto belga ha destacado la mejor virtud del asturiano y el porqué siegue siendo uno de los mejores de la parrilla en la actualidad.

«Siempre puedes aprender cosas, cada piloto tiene una forma única de trabajar. Podrían ser cosas que pueda usar en el futuro en la Fórmula E. Por ejemplo, con Alonso si algo va mal y él no tiene influencia ahí, no gasta energía. Ya estuve con él en McLaren y no ha cambiado mucho, sigue muy motivado. Esa es su principal característica», comenta el piloto belga.

Y es que en la actualidad, Vandoorne destaca en la Fórmula E, pero también trabaja como piloto reserva de Aston Martin, por lo que sigue sumando experiencias y aprendizaje de la mano de Fernando Alonso. El belga explica su rol dentro del equipo británico: «Mis roles en Mercedes y Aston Martin son muy similares, lo que cambia es la dinámica de trabajo de ambos equipos. Unos lo ganaron todo y otros tienen un proyecto nuevo, el cual ha crecido muy rápido y es genial estar allí. Mi trabajo consiste en el simulador, el desarrollo del coche actual y las mejoras. He ido a muchas carreras, pero también es importante estar preparado por si les pasa algo a Lance y Fernando».

Para finalizar, Vandoorne explica en el portal web GPBlog.com sus posibilidades de regresar como piloto principal a la Fórmula 1: «Ya he estado en un test de Pirelli, pero no hay demasiadas oportunidades tampoco. Tengo que ser realista y las opciones de volver son mínimas. Nunca sabes lo que puede pasar, pero estoy intentando trabajar lo más duro que puedo. Estoy centrado en la Fórmula E, esa es siempre mi prioridad. Si una carrera coincide con la Fórmula 1, no voy a estar allí con Aston Martin».