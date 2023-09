Fernando Alonso desvela quién sigue siendo su artista favorito

Fernando Alonso está en España. El piloto asturiano hizo una pausa en la preparación del Gran Premio de Singapur para volver a casa y cumplir con otros compromisos profesionales, entre ellos, un evento con la compañía telefónica Finework del que pudieron disfrutar unos cuantos seguidores.

El piloto de Aston Martin mantuvo una animada charla con todos los presentes, donde respondió a una serie de preguntas. Entre ellas, se sinceró y confesó quiénes son sus cantantes favoritos: Melendi, Taylor Swift y Rosalía

Durante la sesión de preguntas organizada por la compañía telefónica en el Circuito de Madrid Jarama, Fernando Alonso reveló que artistas componen su top tres en Spotify, plataforma digital de música. Una respuesta que no fue ninguna sorpresa.

El piloto comenzó mencionando a su paisano, Melendi, con quien compartió clase cuando ambos estudiaban en Oviedo. «Melendi sigue siendo el primero», explicó Fernando Alonso ante los aplausos de sus seguidores.

«Luego, Taylor Swift», añadió generando las risas de los presentes debido a la historia ficticia que ambos protagonizaron hace unos meses en las redes sociales. «Y quizás Rosalía, a la que no pude ver en Barcelona porque justo vino a la parrilla y no estaba yo», confesó.

Además de hablar sobre sus gustos musicales, Fernando Alonso también habló de sus expectativas para el Gran Premio de Singapur. «Ojalá que llegue esa treinta y tres… Que ya es casi mas invento vuestro, pero en todo caso seguirá siendo un gran año y lo queremos acabar igualmente bien, llevamos siete podios y eso es una realidad», concluyó.

2 hard-fought points today, already thinking about Singapore and continuing to fight until the end 💪 . Ciao Monza ! @AstonMartinF1 #f1 #monza #astonmartin pic.twitter.com/KDR9aYQtDd

— Fernando Alonso (@alo_oficial) September 3, 2023