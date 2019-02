Ernesto Valverde analizó el Clásico ante el Real Madrid que ha clasificado al Barcelona a la final de la Copa del Rey

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras lograr el pase a la final de la Copa del Rey. El Barcelona ganó al Real Madrid gracias a los dos goles de Luis Suárez y el tanto de Varane en propia puerta, y jugará la final de la competición copera en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo.

Cambio en el segundo tiempo

“El segundo tiempo hemos tenido mucho acierto. En el primero no estuvimos bien. Ellos nos castigaron con alguna contra y el ritmo de juego no era alto. Por eso no hemos llegado a zonas claras más veces. Las ocasiones fueron de ellos. Hemos tenido pegada y hemos salido más determinados hacia el juego porque el 0-0 no servía. Los partidos son una cuestión de desgaste, en el primero apretaron y luego no fue tan claro”.

Control

“El partido se iba desgastando. Siempre intentamos tener el control y hace que se pare el juego, por lo que necesitábamos una marcha más. Con este equipo hemos tirado 25 veces y no hemos metido gol y hoy con menos tres”.

El Bernabéu

“Yo los partidos los analizo individualmente. Estamos contentos porque hemos pasado, pero hay que mejorar cosas. Está claro que están motivados, como cuando vienen ellos al Camp Nou”.

Efectividad

“Hace nada en un partido hemos tirado mucho y no hemos metido y todo era un drama. Por lo que hoy habría que estar contento. El fútbol es una cuestión de varias cosas y hoy se puede estar contento por pasar, sobre todo”.

Valor ante el Madrid

“Desde luego es una eliminatoria estrella que el que pasa siempre sale reforzado. Todavía no hemos ganado la final”.

Mejor que Solari

“Mi planificación era salir bien desde el principio y marcar muchos goles. Sé que en las lecturas que se hacen después el entrenador que gana está por encima del que pierde, pero para mí es un absurdo”.

Sin el mejor Messi

“Tenemos jugadores que hacen goles, a parte de Leo. Suárez tiene unos datos increíbles en la historia del Barça. Messi hace y genera goles”.

Dembélé

“Se desenvuelve bien en las dos bandas. Es verdad que cuando está con Alba entra bien dentro y se reparten un poco el espacio. En el primer tiempo no ha estado tan bien con la pelota, pero en el segundo con espacio es fuerte”.

Luis Suárez

“Es un jugador muy perseverante que se relaciona muy bien con el gol. Siempre aparece”.

La Champions

“El objetivo nuestro como el del resto de los grandes es ganarlo todo. La gente y la historia lo pide. Las cosas han cambiado mucho, antes se hablaba de un título y ahora del triplete. De momento vamos a disfrutar”.