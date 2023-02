Carlos Henrique Casemiro se ha convertido en dueño y señor del Manchester United. Es el ‘stopper’ de un equipo que comenzó la temporada con uno de los peores registros de su historia, pero con su llegada a Old Trafford y comenzó todo a cambiar. Dejó el Real Madrid y se aventuró en una nueva etapa, con un fútbol diferente, una cultura completamente distinta a la española y una forma de ver este deporte muy alejada de lo que acostumbraba. Ahora, el equipo de Ten Hag se ha dado cuenta que no puede vivir sin Casemiro: los dos últimos pinchazos han sido sin el brasileño en el césped.

Esta temporada, Casemiro ha sido titular en 23 ocasiones, y el Manchester United tan solo ha perdido en dos de ellas. Ocurrió en el primer partido de la fase de grupos de la Europa League ante la Real Sociedad y también contra el Aston Villa a principios de noviembre. Salvo estos dos malos resultados, el resto de encuentros se conocen mayoritariamente por victoria, concretamente 18 victorias. Es decir, el Manchester United gana el 78% de sus partidos siempre que ‘Case’ es titular.

«Es el jugador que pone cemento a nuestros cimientos. Organiza al equipo, anticipa, recupera balones, gana duelos y, con balón, puede acelerar el juego. No hay muchos jugadores con su calidad en el mundo. Estoy feliz de tenerle con nosotros porque marca la diferencia», declaró Ten Hag sobre la figura del brasileño en el equipo.

Pero ahora han llegado pequeñas curvas dentro del equipo de Old Trafford. El pasado 22 de enero, Manchester United y el líder de la Premier League, el Arsenal, se veían las caras, pero Casemiro debía cumplir ciclo de amarillas. Esto provocó que los diablos rojos lo sufrieran en exceso y vieron como no eran capaces de ganar sin la presencia de su guardián. Y fue este miércoles cuando se producía de nuevo la ausencia del brasileño, y veían como no podían pasar del empate ante el Leeds.

Por otro lado, en sus 30 partidos disputados con el equipo, el brasileño ha demostrado tener gran capacidad anotadora. Cuatro goles y tres asistencias le han situado como un gran peligro en ataque, a parte de todo lo que aporta en defensa. Casualidades o no, Casemiro ya ha anotado más goles que los que hizo en toda la temporada pasada con el Real Madrid.

Capitán

Hace pocos días, OKDIARIO informaba que el Manchester United tenía como objetivo hacer capitán a Casemiro. Su liderazgo, el carácter que le ha dotado al equipo y por todo lo que ha ganado con el Real Madrid y su dilatada experiencia ha provocado que, en pocos meses, quieran hacerle llevar el brazalete.

Es una cuestión de tiempo ver al brasileño como capitán de un equipo histórico como es el Manchester United, pero antes quieren que hable el idioma a la perfección, cosa que con el día a día y clases de inglés, le harán perfeccionarlo en pocos meses. Por ello, el ex del Real Madrid ha caído de pie en el equipo y su adaptación ha sido más que sencilla, llevando a su equipo a las posiciones de Champions League con una espectacular racha de partidos sin caer derrotados.

El mal inicio de temporada con tres derrotas en los primeros tres encuentros, le condenó en sus aspiraciones a esta Premier League. Aunque todavía queda casi toda la segunda vuelta, la distancia con el Arsenal es abismal, con siete puntos de diferencia y teniendo los ‘gunners’ dos encuentros menos. No obstante, nadie subestima el nivel de los de Old Trafford y podrían entrar en la pelea por la segunda plaza con su vecino de ciudad.