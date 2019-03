Bukaneros ha emitido un comunicado para que Kakuta no vuelva a jugar con el Rayo Vallecano. Los ultras del Rayo Vallecano consideran inaceptable su comportamiento durante el partido que enfrentó a su equipo con el Girona.

El atacante de 27 años está haciendo buena la frase que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Kakuta regresó al Rayo Vallecano este verano convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del conjunto franjirrojo. El equipo madrileño pagó cerca de 4 millones de euros al Hebei Fortune chino por hacerse nuevamente con sus servicios.

Su rendimiento no ha estado acorde al esfuerzo que ha hecho el Rayo por él, solo ha marcado un gol en los 10 encuentros que ha disputado. Descontento con el poco protagonismo que estaba teniendo, Gaël Kakuta pidió al club que le vendiera al Amiens en el mercado invernal, un movimiento que finalmente no pudo producirse tras semanas de duras negociaciones.

Por si fuera poco, su actitud desafiante con la grada durante el partido contra el Girona ha sido condenada por Bukaneros. Este conocido grupo de aficionados del Rayo Vallecano ha emitido el siguiente comunicado al respecto pidiendo que Kakuta no vuelva a vestir la camiseta franjirroja.

Comunicado de Bukaneros para que Kakuta no vuelva a jugar con el Rayo

“No, no nos vamos a callar… ¿Lo hemos hecho alguna vez? Esta no va a ser la excepción, como tampoco lo es que tengamos que dar explicaciones de todo lo que se hace o se deja de hacer en la grada de Vallekas.

Desde el Fondo del Payaso Fofó, volvemos a alzar la voz contra una falta de respeto total, esta vez de uno de los que se supone nuestros. Gaël Kakuta, al acabar el partido ante el Girona del pasado 28 de febrero, tuvo a bien dedicar gestos y palabras a la que es su grada.

La derrota nos dolió a todos los que estábamos otro día más en la grada. Tanto que nos deja la permanencia en Primera División al filo de la hazaña. Pero no es motivo para que un jugador se encare con sus aficionados. Quizá, en otros clubes tengan otro sistema de valores, allá ellos, pero aquí no concebimos cada elemento por su lado, sino un todo compacto y completo.

Siempre apelamos a la unidad de equipo y afición como receta maestra para hacer que nuestras velas se hinchen de aire y podamos navegar. Y si no nos da, pues sabemos quién somos y de dónde venimos. Lo que no podemos consentir, ni mucho menos considerar en función de unos resultados, es la tomadura de pelo de un jugador con sus seguidores.

Kakuta volvió a lucir nuestra franja en el pecho cinco meses después de su último partido. Unos 150 días en los que ha estado entrenando, en el mejor de los casos, al margen del grupo. Otras veces no dio señales de vida o simplemente lucía palmito en redes sociales.

Su aparición en la convocatoria fue extraña y tardía y más su puesta en escena. Lo que no explica nada es su reacción soberbia y faltona con los que una vez más trataron de animar a su equipo y soplar sus velas. Y mucho menos la inexistente reacción de la directiva y el cuerpo técnico, teniendo que ser una vez más la afición la que vele por el respeto a la institución.

No queremos ver más a Gaël Kakuta vestir la franja a la que ha deshonrado no en rendimiento, sino en comportamiento. Una vez más os invitamos a dejaros la garganta por la franja, el equipo y el barrio y no caer en el halago personalizado, porque con los pelos de la burra en la mano, nos suele salir caro, cuando no descarado”.

Kakuta no dejó el Rayo en enero por un error del equipo madrileño

Tras semanas de duras negociaciones, en las que el conjunto rojiblanco trató por todos los medios de recuperar los cerca de 4 millones que pagó por él al Hebei Fortune, el Rayo Vallecano alcanzó un acuerdo para traspasar a Gaël Kakuta al Amiens. Sin embargo, al igual que le sucediera al Real Madrid con De Gea, el fax no llegó a tiempo. El equipo francés se explicó así ante su afición, culpando al Rayo de lo sucedido, a través del siguiente comunicado:

“Las negociaciones se llevaron a cabo de acuerdo con los siguientes hechos: Se llegó a un acuerdo verbal lunes, 28 de enero, entre el Rayo Vallecano y Amiens SC para el préstamo con opción a compra de Gaël Kakuta, tras las negociaciones desde el inicio de la ventana de transferencias.

El 31 de enero, a las 23:28, el Rayo Vallecano envía un contrato a Amiens SC, sin respetar el acuerdo verbal que tuvo lugar el lunes entre los dos clubes. El 31 de enero a las 23:40, el Rayo Vallecano envía el contrato modificado al Amiens SC, pero no está firmado por el club español. El 31 de enero a 23:57, el Amiens demanda la firma del contrato por el Rayo Vallecano, que fue firmado y validado por el Amiens SC, para formalizar la transferencia ante las autoridades internacionales de fútbol. El Rayo Vallecano envía el contrato firmado el 1 de febrero a las 00:05, fuera de plazo para la validación del contrato de Gaël Kakuta al Amiens SC.

La Amiens SC desea expresar su decepción por la no realización del fichaje de Gaël, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por las distintas partes, pero se mantiene optimista sobre el resultado positivo de la temporada 2018-2019, con una plantilla de calidad y lista para lograr la permanencia”.