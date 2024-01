La última leyenda de la Fórmula 1 que se sube al carro de Alonso: «Lo que hace es espectacular…»

El mítico piloto brasileño Rubens Barrichello se deshizo en elogios hacia Fernando Alonso después del gran año de su debut con Aston Martin. El antiguo compañero de Michael Schumacher en Ferrari guarda muy buen recuerdo del asturiano, que le dio guerra en más de una ocasión. «Lo que hace es espectacular y muy bonito de ver», dijo el deportista en sus últimas declaraciones.

«¿Cómo puede ser que Alonso siga al máximo nivel con 42 años? Al final, está todo dentro de nosotros. No está fuera, ni en lo que hablas, ni en nada. Es lo que nos gusta hacer. Yo de verdad amo, amo pilotar. Seguramente, cuando se pasa de los 40 a los 50, la parte física… los ojos… empiezas a tener un poco más de problemas», se preguntaba Barrichello sobre Alonso.

Sin embargo, el español no ha sentido ninguno de esos problemas a día de hoy, cuando está a escasos dos meses de comenzar el segundo episodio de su aventura con Aston Martin. «Pero la parte mental y todos los ejercicios que hago desde hace tantos años se puede mantener en el tiempo, estoy muy bien entrenado para continuar haciéndolo durante muchos años más», añadió poniéndose a él mismo como ejemplo.

En esta entrevista concedida a Mundo Deportivo también se encontraban sus dos hijos: ‘Fefo’ y ‘Dudu’. El mayor de ellos, Fernando, confesó fijarse en Alonso: «Cuando mi papá estaba en la Fórmula 1 yo era un niño. Pero siempre uso como inspiración a grandes personas, no solo dentro del coche, sino que fuera también, deportistas que trabajan mucho, que lo hacen todo por el deporte por amor».

Hasta el hijo de Barrichello se rinde a Alonso

«Me encanta ver que pilotos como mi padre, o como Alonso, que con 42 años esté ahí, que podría ir a su casa y no hacer nada, pero le gusta mucho hacer lo que hace. Y a mi padre, verle con 51 años corriendo en Stock Car porque le gusta mucho. Son una gran inspiración para mí», añadió para finalizar.

Y es que Alonso ha demostrado en 2023 que la edad es sólo un número y no tiene ningún problema en seguir aplazando su retirada. «El momento de pensar en la retirada aún no ha llegado», afirmó recientemente. El año que viene, el calendario de la F1 contará con un total de 24 Grandes Premios por primera vez en su historia.

Eso supondrá un desgaste mayor para todos los pilotos, pero el asturiano reconoció que se guiará en función de las sensaciones e irá valorando su situación en cada carrera. Por el momento, Alonso, no piensa en la retirada, pero si ve que no es competitivo y no rinde al nivel que espera, levantará la mano y se bajará del monoplaza.

«El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano», afirmó el español en Auto motor und sport al ser preguntado por una posible retirada a finales de 2024 después de un año en el que ha rendido por encima de lo que él mismo esperaba.