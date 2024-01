Desvelan detalles del nuevo Aston Martin que invitan al optimismo con la 33 de Alonso

Aston Martin anunció este jueves de manera oficial cuando se celebrará la presentación de su nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1 2024. Ya se conocía, pero será el próximo 12 de febrero. Cuando todavía queda más de un mes para descubrir el aspecto del AMR24, ya se han filtrado algunos detalles de un coche con el que esperan recoger los frutos de la multimillonaria inversión en un proyecto que enamoró a Fernando Alonso.

A pesar de que la temporada no acabó como quizá esperaban después de un brutal arranque en 2023, Alonso subió al podio con la última actualización del AMR23 e hizo pensar que ese diseño podía servir como base para el desarrollo del nuevo Aston Martin. Sin embargo, este ilusionante coche ideado y desarrollado por Dan Fallows incorporará un gran número de cambios «bajo la piel».

Así lo afirmó el periodista de la F1, Lawrence Barretto, que ha desvelado algunos de los secretos de la creación del personal de la escudería británica. Además, hizo un comentario que rápidamente se hizo viral y levantó la expectación, especialmente en las redes sociales: «Si vuelven a hacerlo bien, la espera de Alonso por la 33 podría finalmente terminar».

En cuanto al diseño del vehículo, Barretto dijo que «el Aston Martin de 2024 se ve muy diferente a su predecesor». Eso no se sabrá exactamente hasta que el 12 de febrero Alonso y su compañero, Lance Stroll, posiblemente acompañados del jefe del equipo verde, Mike Krack, protagonicen una espectacular presentación en Silverstone, como así hicieron el año pasado.

Algunas citas como las anteriores son las que recoge Barretto en su último artículo publicado en la página de la F1, con el que ha animado este jueves desierto de grandes novedades alrededor del ‘Gran Circo’ a excepción de la oficialización de la fecha de estreno del AMR24. Lo que no se sabe es si justo ese día lo sacarán a pista con motivo del filming day, un protocolo que permite a los pilotos conducir con su nuevo monoplaza antes de los test de pretemporada con fines promocionales.

