La UEFA no sanciona al marroquí Ziyech por sus ataques antisemitas cuando sí castigó el «Gibraltar español»

La UEFA no ha sancionado al futbolista marroquí Hakim Ziyech por sus mensajes antisemitas, unos mensajes políticos que según el propio reglamento de la UEFA constituyen motivo de sanción. Sin embargo, el máximo organismo del fútbol europeo sí castigó los cánticos de «Gibraltar español» que hicieron algunos de los jugadores españoles tras ganar la Eurocopa, poniendo hasta un partido de sanción a los capitanes Álvaro Morata y Rodri Hernández.

Hace tres semanas, y tras sufrir aficionados del Maccabi Tel Aviv un linchamiento en Ámsterdam, Ziyech, ahora en el Galatasaray y antes, entre otros, en el Chelsea, celebró el pogromo con mensajes como «que se joda Israel y todos los países que apoyan ese comportamiento» y mensajes de «larga vida a Palestina libre».

El mensaje, además de suponer todo un ataque a aficionados que sufrieron un linchamiento, es totalmente político, algo que la UEFA siempre suele castigar. Lo ha hecho en innumerables ocasiones y lo hizo también con España cuando en la celebración de la Eurocopa se cantó «Gibraltar español». Sin embargo, y aunque sea un tema bien diferente, con Ziyech no ocurre eso.

Los mensajes de Ziyech eran claramente políticos y la UEFA no distingue por unas causas u otras, por si algunas son justas o no, por si se refieren a un conflicto bélico o a una reivindicación histórica como la que hace España con Gibraltar que tiene el aval de Naciones Unidas. Es decir, no hay diferencias entre unos y otros mensajes. Las proclamas políticas para la UEFA están prohibidas.

Así se recoge en el Reglamento Disciplinario de la propia UEFA. Son «motivo de aplicación de medidas de sanción, el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio que pueda transmitir mensajes provocativos que sean de naturaleza política, ideológica o religiosa», recoge las normas. Así, aplicando esto, y tal y como hizo con los jugadores españoles con los cánticos sobre Gibraltar, Ziyech debería ser castigado por la UEFA.

Se podrá argumentar, como pasó siempre en este tipo de situaciones alguna que otra vez, que lo dicho por el jugador marroquí del Galatasaray fue en redes sociales o lejos de lo que es su actividad futbolística. Es decir, que no fue en un partido ni en un estadio de fútbol. Pero eso es también lo que pasó con Rodri Hernández y Álvaro Morata. Sus cánticos de «Gibraltar español» no fueron en ningún evento UEFA, ni partido, ni rueda de prensa, ni celebración en el campo. Fue en un festejo ya posterior, en las calles de Madrid, en los cánticos totalmente festivos y sin nada que ver con algo de la UEFA.

La burla de Ziyech sobre el pogromo en Ámsterdam

El caso de Ziyech se trata de la burla que hizo en redes sociales del pogromo contra los aficionados del Maccabi de Tel Aviv en Ámsterdam. Ocurrió hace tres semanas, cuando los hinchas israelíes viajaron a Holanda para ver un partido de Europa League. Tras el duelo, ultras propalestinos lincharon a estos hinchas del Maccabi. Y lo que hizo el futbolista marroquí fue celebarrlo.

Lanzó un «larga vida a Palestina libre», además de que expresó que «se joda Israel y todos los países que apoyan ese comportamiento». «Si no son mujeres y niños, entonces sale corriendo», señaló Ziyech, habitual defensor de Palestina, celebrando trofeos con su bandera.

La sanción a Rodri y Morata

Tanto Rodri Hernández como Álvaro Morata fueron sancionados con un partido por la UEFA tras gritar durante la celebración de la Eurocopa que ganó España este verano «¡Gibraltar es español!». La justificación fue que los dos jugadores «incumplieron los principios generales de conducta, por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar el deporte del fútbol, ​​y en particular la UEFA».