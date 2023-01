Turbulencias en el Open de Australia: lío Rusia-Ucrania y jornada suspendida por calor… ¡y lluvia!

La segunda jornada del Open de Australia 2023 trajo consigo actuaciones épicas, como las protagonizadas por Alexander Zverev, el español Alejandro Davidovich o, sobre todo un inmenso Andy Murray, pero también varios fenómenos extradeportivos que vuelven a poner en primer plano a un torneo ejemplar que, sin embargo, se ha visto salpicado por la polémica más allá del tenis en los últimos tiempos, aunque esta vez por causas ajenas a la propia organización.

Después de un primer día marcado por la victoria de Rafa Nadal, dentro de la normalidad en todas las instancias del torneo, el segundo se vio salpicado por la entrada de las turbulencias territoriales, centrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania en la que la organización se vio obligada a intervenir para prevenir males mayores. Todo ello, dentro de un cúmulo de cambios meteorológicos en el verano austral que llevaron del calor extremo a la lluvia, ocasionando ambos la suspensión de partidos en las pistas exteriores de Melbourne Park.

La jornada comenzaba con la explosión de una polémica surgida el día anterior, en el partido que enfrentó a la rusa Kamilla Rakhimova y a la ucraniana Kateryna Baindl. Atendiendo a las nacionalidades de ambas, se puede prever por dónde iba la cuestión, pero el conflicto no repercute directamente en las tenistas, si no en unos aficionados rusos, presentes en la pista 14 del complejo de Melbourne Park, que instalaron una bandera de su país en uno de los arbustos que decoran los alrededores de la cancha. Este emblema está prohibido por la organización del Open de Australia, que se vio obligada a hacer efectiva la prohibición de lucimiento de banderas rusas, pese a que en un principio se permitió la presencia si no era para causar interrupciones.

Este hecho no se quedó en el partido, en el que la ucraniana Baindl se impuso en tres sets, si no que provocaría reacciones políticas, en este caso del embajador de Ucrania en territorio australiano. «Hago un llamado a Tennis Australia para que haga cumplir de inmediato su política de ‘bandera neutral’», había protestado Vasyl Myroshnychenko ante un torneo que sí permite la inscripción y competición de tenistas procedentes de Rusa y Bielorrusia, aunque estos compiten sin la bandera de su país debido a la invasión a Ucrania.

El tiempo loco del Open de Australia

Solventada la polémica geopolítica, el asunto principal de preocupación de la organización del Open de Australia pasó a ser la meteorología. El verano en Australia acostumbra a temperaturas extremas, pero también en ocasiones a tormentas que imposibilitan la competición en las pistas exteriores de Melbourne Park –las tres principales están cubiertas–. Pues bien, aunque parezca irreal, este martes sucedieron ambas cosas, y más allá de la curiosidad, la realidad es que la jornada se mantuvo suspendida en dos ocasiones, imposibilitando que se terminara a tiempo, con varios partidos pospuestos para un miércoles que se espera repleto de encuentros, mezclando primera y segunda ronda.

Las imágenes del comienzo de la jornada, con temperaturas superando los 35 grados y una sensación aún mayor de calor debido a la humedad, fueron tenistas sufriendo en la pista hasta la obligación de suspensión del juego en zonas exteriores, así como techando las interiores para ajustar la temperatura. Una vez reiniciado el juego, ya por la tarde, horas después se pasó del calor extremo a la tormenta de verano, que de nuevo hizo parar los encuentros, ya de una forma decisiva para el devenir de la competición en un martes repleto de turbulencias en el Open de Australia.